Arribas, de nuevo líder en solitario

Madrid, 22 mar (EFE).- Sergio Arribas, mediapunta del Almería, logró en Huesca su decimoctavo tanto, con lo que se sitúa de nuevo como líder en solitario de LaLiga Hypermotion tras la disputa de la trigésima jornada.

Arribas incrementó su cuenta al transformar una pena máxima y deja atrás a Andrés Martín, que no pudo evitar la derrota del líder Racing de Santander ante el Albacete, con lo que se queda a una diana del madrileño.

Chupe, jugador del Málaga, consolida la tercera posición tras hacer un doblete en Cádiz y elevar su cuenta a dieciséis tantos, tan solo uno menos que Andrés Martín y cuatro más que Gorka Carrera (Real Sociedad B) y el belga Jonathan Dubasin (Sporting).

-- Clasificación tras la disputa de la 30ª jornada:

- Con 18 goles: Arribas (8p) (Almería)

- Con 17 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 16 goles: Chupe (2p) (Málaga)

- Con 12 goles: Gorka Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) (5p) (Sporting)

- Con 11 goles: Carlos Fernández (2p) (Mirandés)

- Con 10 goles: Embarba (1p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Yeremay (2p) (Deportivo Coruña); Villalibre (Racing Santander); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

- Con 9 goles: Marcos Fernández (Ceuta); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); David Larrubia (Málaga)

- Con 8 goles: Jefté (3p) y Puertas (Albacete); Camara (GUI) y Cala (3p) (Castellón); Martón (2p) (Eibar); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Ochieng (KEN) (Real Sociedad).

- Con 7 goles: Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería), Leo Baptistao (BRA) (Almería); Jacobo González (1p) (Córdoba); Ale García (Las Palmas); Adrián Niño (1p) (Málaga); Gelabert (1p) (Sporting); Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 6 goles: Villahermosa y Min-su (KOR) (Andorra); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Zalazar (Ceuta); Jorge Pascual (1p) y José Arnáiz (Granada); Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas); Iñigo Vicente (Racing Santander); Peter Federico (DOM) y Latasa (2p) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 5 goles: Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Fer Niño y Curro (2p) (Burgos); Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO) y Suero (1p) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) y Luis Chacón (Cultural); David Mella (Deportivo); Alemañ (Granada); Enol (Huesca); Manu Fuster (Las Palmas); Alex Millán (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Astiazaran (Real Sociedad B); Chuki (1p) (Valladolid).

- Con 4 goles: Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Cerdà (Andorra); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Matos (Ceuta); Mario Soriano y Stoichkov (Deportivo); José Corpas (2p) (Eibar); Sielva (2p) (Huesca); Lukovic (SRB) y Enrique Clemente (Las Palmas); Diego García (2p), Duk (CIV) y Melero (Leganés); Dani Lorenzo (Málaga); Javi Hernández (Mirandés); Peio Canales (Racing); Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 3 goles: Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Chirino (NED), Alex Muñoz, Thalys (BRA) y Lopy (SEN) (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p), Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); Doué (FRA), Jakobsen (DEN), Barri y Brignani (ITA) (Castellón); Sergi Guardiola (Córdoba); Ribeiro (BRA), Diego Collado e Iván Calero (Cultural); Mulattieri (ITA) (Deportivo); Arbilla, Álvaro Rodríguez y Nolaskoain (Eibar); Alcaraz y Lama (Granada); Sergi Enrich y Pulido (Huesca); Miyashiro (JPN) (Las Palmas); Roberto López, Diawara (GUI) y Cissé (GUI) (Leganés); Jauregi (1p) (Málaga); Rafa Bauza (Mirandés); Sangalli y Gustavo Puerta (COL) (Racing); Daniel Díaz (1p) (Real Sociedad B); Gaspar y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer y Marcos André (BRA) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche, Lazo y Álex Rubio (Albacete); Nico Melamed, Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso y Jastin (POR) (Andorra); Grego Sierra, Atienza, Iñigo Córdoba y Florian Miguel (FRA) (Burgos); Moussa (MAL) (Cádiz); Pablo Santiago y Mabil (AUS) y Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Diego Bri, Carracedo (2p) y Requena (Córdoba); Paco Cortés (Cultural); Luismi Cruz, Villares y Nsongo Bil (CAM) (Deportivo); Jon Bautista, Madariaga y Adu Ares (Eibar); Faye (SEN) y Sola (Granada); Ntamack (FRA), Kortajarena (1p), Escobar, Álvaro Carrillo y Dani Ojeda (Huesca); Iván Gil y Mika Mármol (Las Palmas); Naim García y Óscar Plano (Leganés); Einar, Lobete y Joaquín Muñoz (Málaga); Javi Castro, Manex Lozano y Guliashvili (GEO) (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas Andrés Ferrari (URU) (Sporting); Sergi Canós (Valladolid); Soberón y Bakis (TUR) (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo, Molina, Yeray, Le Normand (FRA) e Imanol García (Andorra); Morante (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Roger Martí, Jorge More y Diarra (MLI) (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez y Lucas Alcázar (Castellón); Konrad (USA), Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós, Domenech, Marcos (1p) y Manu Sánchez (Ceuta); Kevin Medina, Isma Ruiz, Trilli, Vilarrasa, Rubén Alves, Carlos Isaac, Goti y Percan (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic, Thiago Ojeda (ARG) y Tresaco (Cultural); Escudero, Barcia, Quagliata (ITA) y Altimira (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Liberto, Daniel Luna (COL), Ángel Pérez y Portillo (Huesca); Barcia, Pejiño, Estanis, Kirian, Viera (1p) y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña, Asué (GEQ) y Juan Cruz (ARG) (Leganés); Ochoa (IRL) y Dotor (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica, Maras (SRB) y Unax (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN), Suleiman (GAM), Manu Hernando y Mantilla (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Manu Rodríguez y Pablo García (Sporting); Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres y Juric (CRO) (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV), Jawad El Yamiq (MAR) y Rober (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra). EFE