Ángel Pérez: "Es una victoria de fe, de creer y de corazón"

Vigo, 22 mar (EFE).- Ángel Pérez, autor del segundo gol del Alavés en su triunfo ante el Celta (3-4), calificó como “una victoria de fe, de creer y de corazón” la remontada que protagonizó su equipo en Balaídos, donde levantó un 3-0 al conjunto gallego.

“El equipo lo venía mereciendo, esta victoria no es casualidad. El equipo venía haciendo dos buenos partidos y lástima de los últimos minutos porque ahí se nos escaparon los puntos. Al final, esta es una victoria de fe, de creer y de corazón”, comentó tras el encuentro.

El futbolista del Alavés reconoció que en el descanso, al que se llegó con 3-1 en el marcador gracias al tanto de Toni Martínez en el añadido del primer tiempo, hablaron de “insistir” y asumir “riesgos”.

“Ha sido algo increíble, una victoria de lo que somos nosotros, de creer y de corazón. En el descanso sabíamos que había que arriesgar, que cada uno tenía que dar lo mejor que tenía. Así fue y nos salió bien”, destacó. EFE

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