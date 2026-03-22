Espana agencias

Ángel Pérez: "Es una victoria de fe, de creer y de corazón"

Guardar

Vigo, 22 mar (EFE).- Ángel Pérez, autor del segundo gol del Alavés en su triunfo ante el Celta (3-4), calificó como “una victoria de fe, de creer y de corazón” la remontada que protagonizó su equipo en Balaídos, donde levantó un 3-0 al conjunto gallego.

“El equipo lo venía mereciendo, esta victoria no es casualidad. El equipo venía haciendo dos buenos partidos y lástima de los últimos minutos porque ahí se nos escaparon los puntos. Al final, esta es una victoria de fe, de creer y de corazón”, comentó tras el encuentro.

El futbolista del Alavés reconoció que en el descanso, al que se llegó con 3-1 en el marcador gracias al tanto de Toni Martínez en el añadido del primer tiempo, hablaron de “insistir” y asumir “riesgos”.

“Ha sido algo increíble, una victoria de lo que somos nosotros, de creer y de corazón. En el descanso sabíamos que había que arriesgar, que cada uno tenía que dar lo mejor que tenía. Así fue y nos salió bien”, destacó. EFE

dmg/ism

Últimas Noticias

Cancelado un vuelo y desviados ocho con destino a Lanzarote por la borrasca Therese

Infobae

0-1. El Real Madrid gana en Eibar antes de su triple enfrentamiento con el Barcelona

Infobae

Quique Sánchez Flores: "Nunca había vivido una remontada como esta"

Infobae

Giráldez: "Hemos pasado de ser muy superiores a tirarnos un tiro en el pie"

Infobae

Vivian y Sancet adelantan al Athletic en la primera parte (2-0)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez exige la apertura

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una fractura en la tibia y peroné y que sufre de alcoholismo crónico

La DGT retira la homologación de 5 balizas V-16: estas son las que se deben sustituir y el tiempo que hay para reemplazarlas

Cuatro detenidos por lanzar trozos de adoquines contra el acuartelamiento de la Guardia Civil de Ciempozuelos, Madrid, y subirlo a redes sociales

Una aseguradora deberá pagar el tratamiento psiquiátrico e indemnizar a una mujer por la muerte de su perra atropellada con un total de 3.600 euros

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

El hermano de Carlos Alcaraz

El hermano de Carlos Alcaraz sigue los pasos del número del mundo y gana el challenger de Murcia sub-15

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami