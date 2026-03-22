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Andalucía pide al Gobierno que admita los "errores" en el AVE a Málaga y medidas urgentes

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Málaga, 22 mar (EFE).- La consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha instado este domingo al Gobierno central a reconocer los "errores" en el caso del AVE a Málaga y a pedir "perdón" a los malagueños, y le ha pedido "celeridad" para buscar alternativas técnicas al trasbordo en autobús.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la estación ferroviaria María Zambrano de Málaga, la consejera ha asegurado que esta Semana Santa va a ser "atípica" por la falta de AVE directo entre Málaga y Madrid debido a las obras en Álora tras el desprendimiento de un talud el pasado 4 de febrero por las lluvias.

Tras referirse al impacto de esta situación en sectores como el comercio, la restauración o el empleo, ha confiado en que "sea lo menos posible", y ha denunciado que "Málaga ha sido, en cierta medida, abandonada" por parte del Gobierno.

Ha argumentado que en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes "no se aprobó ni una sola de las medidas" solicitadas para paliar "los daños que iba a sufrir" la provincia.

"Este Gobierno nos ha traído el caos ferroviario a Andalucía", ha denunciado la portavoz de la Junta, quien ha sostenido que no solo afecta al AVE, sino también a los Cercanías de Málaga y Sevilla y a la conexión con Córdoba, que "empieza también a sentir las consecuencias".

La titular de Economía ha pedido al Gobierno que "arrime el hombro" y ponga en marcha medidas para "compensar las pérdidas y los daños causados", así como "celeridad en los estudios" para la puesta en marcha de trenes alternativos a los autobuses que actualmente cubren el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana, desde donde se continúa en tren hasta Madrid.

"A ver si es posible que antes de Semana Santa se pueda solucionar ese trasbordo en autobús", ha deseado.

Asimismo, Carolina España ha animado a las personas que "tenían pensado" desplazarse a Málaga y "se lo están pensando por aquello de que no hay AVE" a que se decidan a visitar la ciudad, que "está preparada" para acogerlas.

Aunque espera que "al final la gente se decida a venir por otros medios", ha admitido que "con los aviones a 400 o 500 euros es complicado".

Y ha lanzado un mensaje optimista: "Málaga es una provincia muy potente, muy resiliente, y esperemos pues que esto sea una piedra en el camino".

Entre las medidas propuestas que solicita la Junta figura, además de agilizar los estudios para cambiar el sistema de autobús por trenes, la bonificación en los billetes de avión y del peaje de la autopista, así como una campaña de promoción del destino y compensaciones a los sectores afectados, entre los que ha destacado el de congresos. EFE

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