Alcaraz, eliminado en tercera ronda del Miami Open

Miami (EE.UU.), 22 mar (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, cayó eliminado en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos) a manos del tenista local Sebastian Korda, número 36 del ranking, quien estuvo sublime en todas las facetas del juego.
Korda venció por 6-3, 5-7 y 6-4 al español en 2 horas y 17 minutos de juego. Alcaraz rompió al estadounidense en el segundo set cuando sacaba para ganar, pero no fue capaz de repetirlo en la tercera manga.
El número 1 no guardará buen recuerdo de sus dos últimas actuaciones Miami, después de que el año pasado perdiese en su debut en el torneo contra el belga David Goffin.EFE
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