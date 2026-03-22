Abascal: "El PP está más empeñado en dañarnos que en ganar al PSOE y eso puede ser letal"

Santiago Abascal argumentó que el Partido Popular estaría contribuyendo a debilitar la alternativa al Gobierno actual de España si continúa optando por estrategias que, a su juicio, priorizan el desgaste de su formación política por encima del objetivo común de vencer al PSOE. De acuerdo con lo publicado por el medio ABC y recogido por Europa Press, el líder de Vox advirtió que la postura de los populares, especialmente la de Alberto Núñez Feijóo, podría tener un efecto negativo en la correlación de fuerzas dentro del espectro de la derecha, dejando espacio a que la izquierda se mantenga o incluso fortalezca en próximas elecciones generales.

Según detalló ABC, Abascal considera que el Partido Popular demostraba mayor interés en perjudicar a Vox que en obtener una victoria frente al PSOE, calificando tal actitud de 'letal' para el bloque de la derecha. Criticó lo que describió como un retorno del PP a sus “fueros” tradicionales y atribuyó a este partido un rechazo a aceptar los cambios en la sociología electoral española. El presidente de Vox señaló que durante el año 2023, la actitud de los populares alimentó la “demonización” de su propio partido, facilitando la movilización del electorado de izquierdas. Según su análisis, si no se modifica el planteamiento de la dirección popular, la situación podría repetirse en futuros comicios.

Abascal trasladó un mensaje de alerta sobre el riesgo que supone emplear los argumentos de la izquierda para desacreditar a Vox o hacer uso de campañas que definió como “sucias”. Según indicó ABC, consideró que prácticas de esta índole contribuirían a destruir cualquier perspectiva de cambio político en la actual coyuntura nacional. En ese sentido, emplazó explícitamente a Feijóo a ofrecer una vía distinta, planteando la opción de promover una moción de censura contra Pedro Sánchez en lugar de, según él, insistir en una disputa estéril contra Vox.

Consultado acerca de la viabilidad de un pacto PP-Vox y la confianza que los electores pueden depositar en una eventual coalición de ambos partidos, Abascal respondió que en su organización existen certezas sobre la relación con el Partido Popular, pero que la dirección de este último sigue, en sus palabras, aspirando a algún tipo de entendimiento con el Partido Socialista. "No pueden contar eso. No porque yo no quiera o no esté dispuesto. Nosotros tenemos claro quién es el único partido con el que podemos entendernos. Pero el PP no. Estoy convencido de que Feijóo todavía aspira a algún tipo de pacto con el Partido Socialista o lo que quede de él", declaró según recogió ABC.

El presidente de Vox aseguró que su aspiración en las elecciones sigue siendo liderar el Gobierno, y matizó que las decisiones posteriores quedan en manos de los votantes españoles. Durante la entrevista reseñada por ABC, también denunció la actitud de la dirección nacional del Partido Popular al intervenir y poner trabas en los procesos de formación de gobiernos autonómicos en regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León. Exigió que las negociaciones avancen sin interferencias ni filtraciones, y citó como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado en Baleares para retirar ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular. Según Abascal, la intervención de la cúpula popular en este tipo de negociaciones genera relatos políticos artificiales que dificultan el entendimiento.

Añadió que, si bien la presencia de consejeros de Vox en los Ejecutivos autonómicos de esas tres comunidades autónomas no constituye su máxima prioridad, su entrada en los gobiernos responde al continuo escepticismo manifestado por Feijóo sobre la disposición de Vox para asumir responsabilidades ejecutivas. Como detalló ABC, Abascal reiteró que su organización busca eliminar dudas sobre su participación en los gobiernos autonómicos. "Queremos terminar con ese debate y esa falacia. Y por eso decimos que sí, que no se preocupe, que entramos en los gobiernos. Igual algunos dirigentes regionales no querían, pues que se lo agradezcan a Feijóo", manifestó el líder de Vox.

En otro orden de asuntos, el medio ABC consignó que Abascal no se pronunció acerca de las declaraciones de Felipe VI sobre el pasado de España en México, aunque remarcó su respeto por la figura del monarca como símbolo de unidad y continuidad institucional. Expresó su orgullo por la herencia española en América, valorándola como una obra de “evangelización, hermanamiento y civilización”, aunque reconoció que también existieron episodios negativos.

En relación con la inmigración, Abascal insistió en que representa el principal reto al que se enfrenta España, atribuyéndole la saturación de los servicios públicos y la crisis de seguridad en el país. Sobre la visita del Papa Francisco a España, manifestó la satisfacción personal derivada de su condición de católico, pero opinó que varios pronunciamientos de la Conferencia Episcopal alimentan el fenómeno de la inmigración irregular debido a la financiación pública que, según denunció, reciben para fomentar estas políticas. “Muchas de esas posiciones de una parte de la jerarquía eclesiástica se deben a la financiación pública que obtienen de promocionar esa invasión migratoria”, declaró Abascal según ABC.

A nivel internacional, el líder de Vox afirmó que su partido mantiene lazos con dirigentes como Donald Trump, Giorgia Meloni, Viktor Orbán, Marine Le Pen, José Antonio Kast y Javier Milei, a quienes vinculó por su defensa de los intereses nacionales de sus respectivos países. Distinguiendo el caso español y europeo, subrayó que ni la Unión Europea ni España bajo la gestión de Pedro Sánchez comparten esa misma prioridad nacional. De acuerdo con ABC, Abascal aclaró que Vox mantiene una posición autónoma y no se adscribe en bloque a los modelos de sus aliados internacionales. “Nosotros no somos partidarios de todas las políticas de Trump, ni de las de Orbán o las de Meloni. Tenemos nuestro propio modelo y es el de los intereses de los españoles. Y creo que es bueno para España que un partido como Vox tenga estas alianzas internacionales”, concluyó en la entrevista reseñada por el citado medio.