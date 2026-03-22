94-81. La fortaleza del Baskonia aparece en el último cuarto para superar a Girona

Vitoria, 22 mar (EFE).- La fortaleza de Kosner Baskonia apareció en el último cuarto para superar a Basquet Girona, que se quedó sin recursos ofensivos en el último cuarto, y sucumbió al físico de los vascos en el Buesa Arena por 94-81.

El primera mitad tuvo un color catalán, pero el equipo de Paolo Galbiati fue ganando espacio y confianza con el paso de los minutos para superar a su rival y opositar a las primeras plazas de la clasificación.

Tim Luwawu-Cabarrot y Matteo Spagnolo fueron los mejores de los vitorianos con 24 y 21 créditos respectivamente, mientras que Martinas Geben dominó la pintura, sobre todo, en la primera parte.

El equipo catalán entró con más acierto y energía de los locales. El interior Martinas Geben lideró a su equipo en un arranque con más errores que aciertos, sobre todo defensivos.

Los destellos de Jesse Edwards, que debutaba en el Buesa Arena, no mejoraron al Baskonia, que necesitó cambiar el ritmo de partido a través de sus hombres de refresco.

El acierto exterior del Girona marcó el primer asalto que acabó a favor de los de Moncho Fernández, 21-23, tras un parcial en el que tuvo más orden, aunque sufrió para contener las transiciones vascas.

El ritmo alto, seña de identidad de ambos conjuntos, favoreció más a un Baskonia que comenzó a defender su aro con más orden y energía y le dio la vuelta al marcador por primera vez, tras 15 minutos de juego.

Sin embargo, el Girona reaccionó con un 0-10 con protagonismo para Martinas Geben, fundamental para el plantel gironí, mientras los azulgranas erraban desde la línea de 6,75.

Tim Luwawu-Cabarrot comenzó a liderar las ofensivas baskonistas antes de ir a vestuarios muy cerca de su rival, 43-44.

Matteo Spagnolo enchufó a su equipo tras el descanso y el duelo entró en una fase de intercambio de canastas donde aparecieron los mejores artilleros de los dos equipos cuando las defensas se ajustaron más.

El rebote ofensivo fue otra arma clave para los de Paolo Galbiati, que encontraron soluciones con rapidez para liderar el parte antes de entrar en el último cuarto, 69-67.

Kobi Simmons y Otis Livingston libraron una bonita batalla en la dirección de dos equipos que parecía que jugaban contra el reloj en cada ataque.

Un mate con falta de Tim Luwawu-Cabarrot para finalizar un gran pase de Eugene Omoruyi puso el picante en un último cuarto en el que los problemas de faltas del juego interior catalán marcó el desenlace.

Desde la eliminación de Nikola Maric y con Martinas Geben en el banquillo con cuatro faltas personales, el choque cambió. Los azulgranas aprovecharon su ventaja física.

El Baskonia no falló desde el tiro libre y endosó un parcial de 17-2 para abrir una brecha casi insalvable para un Girona que vivió el epílogo sin sus hombres altos y con solo cuatro puntos en siete minutos.

Este parcial fue definitivo para que el Baskonia se llevará un partido de una forma más plácida de lo que marcó el partido durante los tres primeros asaltos, 94-81, y para que debutaran en la competición los canteranos Mate Khatiashvili y Juom Maker Bol.

Ficha técnica:

94 - Kosner Baskonia (21+22+26+25): Simmons (19), Villar (4), Spagnolo (12), Omoruyi (12) y Edwards (4) -cinco inicial-, Luwawu-Cabarrot (21), Frisch (5), Diakité (5), Forrest (8), Khatiashvili (2) y Bol (-).

81 - Bàsquet Girona (23+21+23+14): Livingston (10), Needham (10), Busquets (13), Martínez (4) y Geben (20) -cinco inicial-, Maric (6), Hughes (-), Susinskas (7), Vildoza (5), Rosenbert (-) y Ferrando (6).

Árbitros: Jordi Aliaga, Raúl Zamorano y Ariadna Chueca. Eliminaron por faltas personales a Maric (min.33) y Geben (min.35).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Endesa, disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 7.341 espectadores. EFE

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