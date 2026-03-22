Espana agencias

86-88: El Joventut asalta el Barris Nord ‘in extremis’

Guardar

Lleida, 22 mar (EFE).- El Asisa Joventut logró una trabajada victoria ante el Hiopos Lleida en un encuentro que no se decidió hasta la última jugada, en la que Hunt convirtió un triple ganador.

Los visitantes impusieron su ley en la primera mitad. Sin embargo, en la segunda, los ilerdenses reaccionaron con un gran tercer parcial y consiguieron mantener la renta en el último período. A pesar de ello, la Penya se sobrepuso, y logró materializar una remontada que parecía imposible.

Melvin Ejim destacó entre el gran juego coral de su equipo (17 puntos, 3 rebotes y 19 de valoración), pero su actuación fue insuficiente para que el Hiopos Lleida se llevara la victoria.

Por su parte, Ricky Rubio ofreció una nueva clase magistral, y firmó 16 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

Ambos equipos libraron un intercambio de canastas inicial que ya anticipó la intensidad y el ritmo con el que se jugarían los siguientes treinta y cinco minutos (11-13, min.5).

No obstante, con la llegada de las primeras sustituciones, el acierto de los ilerdenses menguó, una circunstancia que aprovecharon los visitantes para establecer la primera renta del encuentro y obligar a Gerard Encuentra a pedir tiempo muerto (13-20, min.19).

En los últimos compases del período, la Penya logró elevar la ventaja por encima de los diez puntos mediante dos triples de Adam Hanga y un tiro libre de Ricky Rubio tras una técnica pitada a Encuentra (15-27, min.10).

En la reanudación, el conjunto burdeos puso una marcha más para acercarse en el electrónico. Sin embargo, a los de Dani Miret no les tembló el pulso en los momentos clave, y volvieron a ampliar la diferencia (20-32, min.13).

Durante el resto del cuarto, la tónica del choque fue similar: el Lleida lo intentaba con más corazón que cabeza, mientras que el Joventut respondía cada acometida local con un triple que caían como un jarro de agua fría en el Barris Nord.

Con el impulso del feudo, pero sin Gerard Encuentra, que fue expulsado por dos faltas técnicas, el cuadro burdeos realizó un arreón final y logró reducir la renta por debajo de la barrera psicológica de los diez puntos antes del descanso (42-51, min.20).

Tras el paso por vestuarios, el Hiopos Lleida salió dispuesto a imponer su ritmo, y así lo hizo: un parcial de salida de 13-2 dio la vuelta al luminoso y enloqueció la parroquia ilerdense (55-53, min.24).

Dani Miret paró el encuentro, pero no consiguió que su equipo reaccionara, pues era el cuadro local quien había conseguido hacerse con el ritmo del choque. De este modo, el conjunto burdeos siguió ampliando la renta a su merced, y Miret se vio obligado a pedir tiempo muerto de nuevo (66-57, min.27).

Como si se tratara de una réplica del anterior parón, el efecto fue efímero, y los locales ampliaron la diferencia hasta los diez puntos para cerrar un tercer período efectivo en ataque e incontestable en defensa (71-61, min.30).

El último asalto inició con un intercambio de canastas que favoreció a los locales, que veían como mantenían la ventaja con el paso de los minutos (81-68, min.34).

Condicionado por el marcador, la Penya dio un paso adelante. Hunt, Kraag y Ruzic materializaron un parcial de 0-6 que situó a los suyos a seis puntos a falta de tres minutos (85-79, min.38).

Los ilerdenses se estancaron en ataque, y poco a poco el Joventut fue reduciendo la diferencia, hasta que finalmente Hunt anotó un triple que dio la vuelta al electrónico a falta de veinte segundos (86-88). En el último ataque, James Batemon erró en un pase y dejó sin opciones a su equipo.

86 - Hiopos Lleida (15+27+29+15): Batemon (14), Ejim (17), García (4), Diagne (-), Sanz (12) - cinco inicial - Walden (5), Agada (6), Paulí (4), Golomán (13), Shurna (8) y Krutwig (3).

88 - Asisa Joventut (27+24+10+27): Kraag (11), Parker (9), Hakanson (7), Hunt (18), Birgander (11) - cinco inicial - Drell (-), Rubio (16), Allen (-), Ruzic (4) y Hanga (12).

Árbitros: Carlos Cortés, Alberto Baena y Guillermo Ríos. Expulsaron a Encuentra (entrenador del Hiopos Lleida) y a Hanga (Asisa Joventut) por cinco faltas personales.

Incidencias: partido de la vigesimotercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Barris Nord ante 5.846 espectadores. EFE

pbl-fc

Últimas Noticias

El Alhama pierde por 1-2 ante el Atlético con un gol en el minuto 101

Infobae

Beccacece sustituye por lesión a Leonardo Campana por Elías Legendre, del Rennes

Infobae

El entrenador argentino Óscar Anaya copa el trío del Asociación de Hipódromos en Madrid

Infobae

PP tacha de "disparate" aprobar "a cachitos" las ayudas por la guerra de Irán en un Consejo "dinamitado"

Jaime de los Santos critica la gestión del Gobierno ante el conflicto en Irán, denunciando divisiones internas, decisiones improvisadas en el Consejo de Ministros y acusaciones de corrupción, señalando además vínculos polémicos con Venezuela, Cuba y cuestionando la integridad del Ejecutivo

PP tacha de "disparate" aprobar

1-0. Araujo, en la salida de un córner, adelanta al Barcelona al descanso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El semáforo de Valencia que

El semáforo de Valencia que se ponía en verde a la vez para vehículos y peatones: la justicia sanciona a la compañía después de cinco días de averías

La Justicia avala que el Ayuntamiento de Irún desahucie a una mujer que alegaba solo tener una pensión por discapacidad de 500 euros para vivir

Una operación internacional desmantela 373.000 páginas fraudulentas de la dark web que eran operadas por un solo hombre de 35 años desde China

El paracaidista que engañó a Pedro Sánchez: el PSOE redefine su estrategia en las autonómicas, pero ya es demasiado tarde

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

ECONOMÍA

Cómo solicitar las ayudas para

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

Condenan a un profesor de autoescuela por ayudar a sus alumnos a copiar en el examen de conducir: multa de 18.500 euros

Los gastos que no sabías que puedes deducirte en la declaración de la Renta 2026

Una empresa despide a un trabajador por “bajo rendimiento” y el tribunal confirma que la decisión es procedente: “No sabemos a qué has estado dedicando el tiempo”

Los agricultores españoles afirman que pierden casi 2 millones de euros al año por culpa de los jabalíes y los conejos: “Son unos monstruos”

DEPORTES

El derbi del pincho de

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos