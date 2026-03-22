86-88: El Joventut asalta el Barris Nord ‘in extremis’

Lleida, 22 mar (EFE).- El Asisa Joventut logró una trabajada victoria ante el Hiopos Lleida en un encuentro que no se decidió hasta la última jugada, en la que Hunt convirtió un triple ganador.

Los visitantes impusieron su ley en la primera mitad. Sin embargo, en la segunda, los ilerdenses reaccionaron con un gran tercer parcial y consiguieron mantener la renta en el último período. A pesar de ello, la Penya se sobrepuso, y logró materializar una remontada que parecía imposible.

Melvin Ejim destacó entre el gran juego coral de su equipo (17 puntos, 3 rebotes y 19 de valoración), pero su actuación fue insuficiente para que el Hiopos Lleida se llevara la victoria.

Por su parte, Ricky Rubio ofreció una nueva clase magistral, y firmó 16 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

Ambos equipos libraron un intercambio de canastas inicial que ya anticipó la intensidad y el ritmo con el que se jugarían los siguientes treinta y cinco minutos (11-13, min.5).

No obstante, con la llegada de las primeras sustituciones, el acierto de los ilerdenses menguó, una circunstancia que aprovecharon los visitantes para establecer la primera renta del encuentro y obligar a Gerard Encuentra a pedir tiempo muerto (13-20, min.19).

En los últimos compases del período, la Penya logró elevar la ventaja por encima de los diez puntos mediante dos triples de Adam Hanga y un tiro libre de Ricky Rubio tras una técnica pitada a Encuentra (15-27, min.10).

En la reanudación, el conjunto burdeos puso una marcha más para acercarse en el electrónico. Sin embargo, a los de Dani Miret no les tembló el pulso en los momentos clave, y volvieron a ampliar la diferencia (20-32, min.13).

Durante el resto del cuarto, la tónica del choque fue similar: el Lleida lo intentaba con más corazón que cabeza, mientras que el Joventut respondía cada acometida local con un triple que caían como un jarro de agua fría en el Barris Nord.

Con el impulso del feudo, pero sin Gerard Encuentra, que fue expulsado por dos faltas técnicas, el cuadro burdeos realizó un arreón final y logró reducir la renta por debajo de la barrera psicológica de los diez puntos antes del descanso (42-51, min.20).

Tras el paso por vestuarios, el Hiopos Lleida salió dispuesto a imponer su ritmo, y así lo hizo: un parcial de salida de 13-2 dio la vuelta al luminoso y enloqueció la parroquia ilerdense (55-53, min.24).

Dani Miret paró el encuentro, pero no consiguió que su equipo reaccionara, pues era el cuadro local quien había conseguido hacerse con el ritmo del choque. De este modo, el conjunto burdeos siguió ampliando la renta a su merced, y Miret se vio obligado a pedir tiempo muerto de nuevo (66-57, min.27).

Como si se tratara de una réplica del anterior parón, el efecto fue efímero, y los locales ampliaron la diferencia hasta los diez puntos para cerrar un tercer período efectivo en ataque e incontestable en defensa (71-61, min.30).

El último asalto inició con un intercambio de canastas que favoreció a los locales, que veían como mantenían la ventaja con el paso de los minutos (81-68, min.34).

Condicionado por el marcador, la Penya dio un paso adelante. Hunt, Kraag y Ruzic materializaron un parcial de 0-6 que situó a los suyos a seis puntos a falta de tres minutos (85-79, min.38).

Los ilerdenses se estancaron en ataque, y poco a poco el Joventut fue reduciendo la diferencia, hasta que finalmente Hunt anotó un triple que dio la vuelta al electrónico a falta de veinte segundos (86-88). En el último ataque, James Batemon erró en un pase y dejó sin opciones a su equipo.

86 - Hiopos Lleida (15+27+29+15): Batemon (14), Ejim (17), García (4), Diagne (-), Sanz (12) - cinco inicial - Walden (5), Agada (6), Paulí (4), Golomán (13), Shurna (8) y Krutwig (3).

88 - Asisa Joventut (27+24+10+27): Kraag (11), Parker (9), Hakanson (7), Hunt (18), Birgander (11) - cinco inicial - Drell (-), Rubio (16), Allen (-), Ruzic (4) y Hanga (12).

Árbitros: Carlos Cortés, Alberto Baena y Guillermo Ríos. Expulsaron a Encuentra (entrenador del Hiopos Lleida) y a Hanga (Asisa Joventut) por cinco faltas personales.

Incidencias: partido de la vigesimotercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Barris Nord ante 5.846 espectadores. EFE

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