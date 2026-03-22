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76-95. El Real Madrid atropella a un Barça desmoronado desde el segundo cuarto

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Barcelona, 22 mar (EFE).- El Real Madrid, líder de la Liga Endesa, atropelló este domingo a un Barça que quedó desmoronado a remolque de un segundo acto devastador, con un parcial de 15-36, y que nunca llegó a amenazar la cómoda ventaja que el conjunto blanco gestionó hasta el 76-95 definitivo para anotarse otro Clásico.

Del 18-15 con el que se cerró el primer cuarto se pasó al 33-51 al descanso, en apenas diez minutos en los que el Madrid cimentó su triunfo con un acierto insultante desde el perímetro: 8 de 9 en triples en el segundo acto. Una losa que el trío formado por Facundo Campazzo (15 puntos), Mario Hezonja (13) y Gabriele Procida (12) impidió alterar.

En la otra cara de la moneda, más allá de los destellos de orgullo de Joel Parra (11 unidades) y de un Jan Vesely que fue de más a menos (15), el Barça acusó una tarde aciaga desde el triple (9/28) y sufrió la discreta actuación de su máximo anotador, Kevin Punter, que se quedó en 9 puntos. EFE

avm/og

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