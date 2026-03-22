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75-83. El Breogán toma aire y hurga en la herida del Granca

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Las Palmas de Gran Canaria, 22 mar (EFE).- El Río Breogán toma oxígeno en el ACB tras romper una racha de cuatro derrotas consecutivas, hurgando para ello en la herida de un Dreamland Gran Canaria (75-83) que engancha ahora precisamente cuatro resultados negativos en la Liga Endesa, además de nueve derrotas en los últimos 10 encuentros.

Danko Brankovic, con 15 puntos, 13 rebotes y 24 de valoración, fue el gran verdugo de un conjunto amarillo que se hundió poco a poco en sus pobres porcentajes en el perímetro (29%) y en el tiro libre (55%), siendo Kassius Robertson el máximo anotador de los locales con 15 puntos.

En los primeros compases, el Breogán sacó rédito del acierto de Sakho en la pintura y de Andric en el perímetro para propiciar la primera derrama del partido (3-12) y el primer tiempo muerto de Jaka Lakovic.

La diferencia a favor de los gallegos alcanzó la decena (5-15), momento en el que terminó el cortocircuito isleño. Albicy enganchó tres triples casi consecutivos, a lo que se sumó otro de Brussino para ajustar al máximo la diferencia (16-17).

No obstante, con la entrada de Brankovic -2,17 de altura- y tras dar descanso a Kuath y Metu, el francés Pierre Pelos, reciclado a pívot esta temporada, tuvo que multiplicarse en la zona para poder parar a la torre balcánica, el cual anotó 10 puntos y forzó dos personales al francés, volviendo así a los 10 de diferencia (18-28). Robertson tomó el testigo en el cuadro isleño y maquilló las diferencias para cerrar el primer cuarto con 24-30.

El retorno de Kuath en la zona, junto con la entrada de Alocén facilitó el juego de pick-and-roll entre los dos, otorgando el sursudanés todo un catálogo de mates y alley-oops que permitieron al Granca darle la vuelta al electrónico (35-30).

A partir de ahí, se recrudeció el intercambio de canastas, con Robertson de estilete amarillo y Mavra y Aranitovic asumiendo galones en el equipo lucense (44-43).

En la reanudación, Russell tomó las riendas del Breogán y capitalizó el arreón anotador de los suyos (44-52). Pero fue entonces cuando despertó Metu de su letargo, anotando un triple, un gancho frontal y un tiro libre para avivar a los suyos (52-55).

Por su parte, Dibba y Brankovic daban oxígeno a los gallegos con un arreón de siete puntos (52-62), mientras el pésimo acierto desde la línea de personales lastraba toda posible reacción insular -51% en esos momentos-, plantándose así la escuadra visitante en el último periodo con una renta de 12 puntos (57-69).

Wong y Kuath comenzaron a remar ante el socavón amarillo en vanguardia, si bien el Breogán mantenía una cómoda renta a falta de cinco minutos para el final (66-74). Los errores empezaron a multiplicarse en ambos aros y eso beneficiaba aún más al equipo de Luis Casimiro.

El Granca blindó la trinchera y fue poco a poco erosionando la de su rival (71-76), pero fue un espejismo. Brankovic aprovechó un error en la pintura para volver a abrir la cicatriz y Mavra terminó por sentenciar el choque con un triple. Al final, 75-83 para un Breogán que toma aire a costa de un rival que se mete de lleno en la lucha por la permanencia.

Ficha técnica:

75. Dreamland Gran Canaria (24+20+13+18): Albicy (14), Wong (9), Brussino (3), Metu (8) y Kuath (11) -quinteto titular-; Robertson (15), Alocén (-), Samar (7), Miteo (2), Pelos (2) y Vila (4).

Entrenador: Jaka Lakovic.

83. Río Breogán (30+13+26+14): Russell (11), Aranitovic (7), Sakho (8), Andric (14) y Kurucs (5) -quinteto titular-; Dibba (5), Apic (-), Alonso (7), Mavra (11) y Brankovic (15).

Entrenador: Luis Casimiro.

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Javier Torres y Esperanza Mendoza. Eliminaron por personales al jugador del Breogán, Mihajlo Andric.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 23ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el Gran Canaria Arena ante un total de 6.014 espectadores. EFE

dhr/jpd

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