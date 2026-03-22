Espana agencias

3-0. El AEK acaba líder en solitario la primera fase de la Liga

Guardar

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El AEK Atenas ganó con autoridad en el Allwiy Arena al Kifisia (3-0) y se situó como líder en solitario al final de la primera fase de la Liga de Grecia beneficiado por los tropiezos del Olympiacos y el PAOk, con los que inició igualado esta vigésima sexta jornada.

El conjunto del serbio Marko Nikolic, rival del Rayo Vallecano en los cuartos de final de la Liga Conferencia, afrontará desde el liderato la puja por el título de la liga griega, que ahora tiene una segunda fase con una liguilla entre los cuatro primeros, AEK, Olympiacos, PAOK Salónica y Panathinaikos. Seis jornadas más para decidir el campeón.

El AEK encarriló el triunfo a los seis minutos con un penalti transformado por el serbio Luka Jovic. En el minuto 17 fue el mauritano Aboubakary Koita el que hizo el segundo y poco antes de la media hora, el húngaro Barnabas Varga redondeó la victoria ateniense.

Lleva dieciocho partidos sin perder en la Liga de Grecia el AEK, que encadena trece victorias y cinco empates, y aventaja en dos puntos al Olympiacos de José Luis Mendilibar, que empató con el Larissa, y en tres al PAOK, que perdió frente el Volos.

El Panathinaikos de Rafa Benítez, eliminado este jueves por el Betis de la Liga Europa, ganó al Asteras, pero está muy lejos de los otros tres equipos. Once puntos le separan del liderato. EFE

Últimas Noticias

La temporada taurina de Villena se estrena con la puerta grande del local Rodrigo Villalón

Infobae

Empeños vanos de la terna ante "cuadris" vacíos en la apertura de temporada en Madrid

Infobae

Un joven herido grave al caer un hospital abandonado en Esparreguera y atrapar a tres más

Infobae

El Racing, frenado en seco; impulso para sus perseguidores

Infobae

Arribas, de nuevo líder en solitario

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La acusada de arrojar a

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una fractura en la tibia y peroné y que sufre de alcoholismo crónico

La DGT retira la homologación de 5 balizas V-16: estas son las que se deben sustituir y el tiempo que hay para reemplazarlas

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

Real Madrid - Atlético de

Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga en vivo

Un ingeniero habla sobre el problema con la acústica del Santiago Bernabéu: “Es extremadamente complicado de resolver”

El hermano de Carlos Alcaraz sigue los pasos del número del mundo y gana el challenger de Murcia sub-15

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones