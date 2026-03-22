107-91. El ritmo y el rebote bastan al Valencia Basket para doblegar al Granada

Nacho Herrero

València, 22 mar (EFE).- El ritmo de juego y el dominio claro del rebote le bastaron este domingo al Valencia Basket para doblegar sin sufrir a un voluntarioso pero limitado Covirán Granada y reencontrarse con la victoria tras haber enlazado tres derrotas, entre esta Liga Endesa y la Euroliga.

De nuevo sin acierto en el tiro de tres, el Valencia Basket sí que tuvo esta vez a diferencia de sus tres anteriores partidos una enorme disposición para rebotear y correr. Capturó en total 46 frente a los 25 del equipo nazarí, que no pudo dar continuidad a la victoria que logró la pasada jornada en la cancha del BAXI Manresa y que sigue último. Los locales, por su parte, se mantienen segundos.

El equipo 'taronja' no tuvo continuidad en su inspiración pero, de la mano de unos maduros Sergio De Larrea y de Jaime Pradilla, mantuvo siempre el control del choque. El fiable Luka Bozic fue de nuevo la referencia nazarí, bien acompañado por el dominicano Jassel Pérez y por el bosnio Alibegovic. Además, el conjunto andaluz recuperó tras cuatro meses lesionado al montenegrino Jovan Kljajic.

El Granada aguantó con garbo el intercambio de canastas con el que arrancó el encuentro. De inicio, repartió juego el ex 'taronja' Bozic y ejecutó Babatunde Olumuyiwa, que se hizo el amo de ambos aros pero el croata anotó también alguna acción de mucho mérito para sostener el envite visitante.

La aparición desde el banquillo de jugadores como Omari Moore y Pradilla elevó la energía del Valencia que, con más trabajo que inspiración, logró acabar el cuarto por delante con un 10-0 final.

Le ayudó que, en su reaparición, el montenegrino Klajic solo acertara uno de sus cuatro tiros de campo y que al dominicano Pérez le sobrara casi siempre un bote (23-16, m.10).

Simplificó Pérez sus acciones y aumentó su efectividad. Sumó y también logró tres triples casi seguidos Alibegovic, pero la defensa de Isaac Nogués y De Larrea y la inspiración de Pradilla elevó la renta local ya por encima de los diez puntos (42-30, m.15).

La rotación de los locales amenazó con abrir una brecha importante antes del descanso, pero Arturo Ruiz entendió que no podía entrar en ese juego y lo que hizo fue recomponer su quinteto inicial casi al completo y montar una defensa zonal para tratar de minimizar los daños. Pese a sus intentos, el empuje de De Larrea y Costello le puso contra las cuerdas al descanso (55-39, m.20).

El Granada recuperó el aliento en el vestuario y entre Pérez y Bozic le pusieron en marcha de nuevo pero dos 'dos más uno' seguidos de Nate Reuvers y un mate del propio estadounidense en un rebote de ataque minimizaron el impacto de la mejoría visitante y pusieron la renta local al borde de los veinte puntos.

El claro dominio reboteador de los locales, en ambos aros, les permitió superar puntualmente esa barrera y también minimizar el impacto del posterior intento del Granada de acercarse en el marcador, apoyado en parte por los buenos minutos de Amida Brimah, otro ex del Valencia, y de Alibegovic (74-60, m.30).

El conjunto andaluz se puso varias veces a 12 y aunque no llegó a reducir más la renta, al menos pudo dar descanso a Bozic y a Olumuyiwa para jugar su última carta. Eso sí, no se lo puso fácil Josep Puerto que, tras haber errado sus cinco primeros triples, anotó los dos siguientes para ensanchar la renta. Tenaz, Bozic volvió a poner a doce a los suyos.

No pasó de ahí porque le faltaron argumentos pero también porque nunca pudo sostener el ritmo del Valencia, que volvió a pasar con holgura los 100 puntos tras haberse quedado en 62 el jueves contra el Barcelona. Además de la derrota, el Granada se volvió a casa con la preocupación de Lluis Costa que pidió el cambio en los últimos instantes.

Ficha técnica:

107.- Valencia Basket (23+32+19+33): Thompson (8), Badio (16), Puerto (15), Costello (9), Sako (4) -cinco titular- De Larrea (17), Moore (12), Nogués (-), Pradilla (17), Sima (1) y Reuvers (8).

91.- Covirán Granada (16+23+21+31): Costa (2), Johnson (5), Ngouama (7), Bozic (18), Olumuyiwa (10) -cinco titular- Rouselle (4), Klajic (9), Alibegovic (15), Jassel Pérez (14) y Brimah (7).

Árbitros: Sánchez Mohedas, Olivares y Esteve. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena de València ante 10.805 espectadores. EFE

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