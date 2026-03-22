1-4. Un triplete de Saavedra en un minuto sentencia la undécima Copa del Liceo

Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), 22 mar (EFE).- Un triplete de Bruno Saavedra en un minuto, cuando el partido estaba abierto con el 0-1, sentenció este domingo la undécima Copa del Rey del Hockey Club Liceo, que se impuso al debutante en una final, el Calafell La Menorquina (1-4), en el Pabellón Olímpico del Ateneo Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona).

De este modo, el conjunto liceísta, que además lidera en solitario la OK Liga, recupera el cetro copero cinco años después de su último título, logrado en 2021, en un partido en el que su pegada y el oficio de su plantilla acabaron con la ilusión del conjunto tarraconense, que aspiraba a conquistar la primera Copa de su historia.

El Liceo llevó la iniciativa y monopolizó la posesión con la intención de apaciguar la ilusión del Calafell, aunque por momentos ese dominio resultó estéril ante un rival bien replegado.

Incluso en inferioridad numérica, tras la tarjeta azul a Quim Gabarró, el conjunto tarraconense supo cerrar espacios, sostenido por un inspirado Martí Serra, exportero del Liceo, que desbarató todo lo que le llegaba.

El palo de Aleix Marimon fue el primer aviso serio del cuadro tarraconense, que demostró que también podía sacudirse el acoso del conjunto gallego y generar peligro. Cuando el partido parecía encaminado al descanso sin goles, la intervención del videoarbitraje precipitó el tramo final del primer tiempo.

Los árbitros señalaron una falta directa a favor del Liceo que permitió a Arnau Xaus, ex del Calafell, inaugurar el marcador (0-1, min. 23). El propio Xaus acarició el segundo en otra acción idéntica, pero el poste lo evitó y, pese a jugar después en superioridad por una nueva tarjeta azul, el Liceo no logró ampliar la renta.

Tras el paso por vestuarios llegó el paso adelante del Calafell, espoleado por haber llegado con vida al descanso. El conjunto tarraconense subió líneas e inclinó el juego a su favor hasta disponer de una falta directa tras la décima falta del Liceo, pero Sergi Folguera estrelló la bola en el poste y dejó escapar la oportunidad del empate.

Del posible 1-1 se pasó a la sentencia del conjunto liceísta. El talento de Bruno Saavedra decidió el partido con un triplete en un minuto: primero con una conducción individual, después tras un robo culminado en un mano a mano y, por último, transformando una falta directa que enterró definitivamente las esperanzas del Calafell de conquistar su primera Copa del Rey (0-4, min. 40).

En los minutos finales, el cuadro tarraconense maquilló el resultado y encontró el premio del gol por medio de Biel Pujadas, aunque sin alterar el 1-4 definitivo que supone la undécima Copa del Rey para el Liceo.

- Ficha técnica:

1 - Calafell La Menorquina: Serra; Domenech, Pujadas (1), Marimon y Folguera, -cinco inicial-, García, Selva, Pujalte, Gabarró y Virgili (p.s).

4 - Hockey Club Liceo: Roca; Cervera, Carballeira, David Torres, Saavedra (3), -cinco inicial-, Xaus (1), Copa, Paiva, Francisco Torres y Rodríguez (p.s).

Goles: 0-1, min.21: Arnau Xaus, falta directa. 0-2, min.39: Bruno Saavedra. 0-3, min.40: Bruno Saavedra. 0-4, min.40: Bruno Saavedra, falta directa. 1-4, min.49: Biel Pujadas.

Árbitros: Miguel Diaz Cosme y Jonathan Sánchez Garcia. Mostraron tarjeta azul a Quim Gabarró (min.14) y a Jerónimo Garcia (min.23) por parte del Calafell La Menorquina. Mostraron tarjeta amarilla al técnico Guillem Cabestany (min.21), a Martí Serra (min.40) y a Aleix Marimon (min.40) por parte del Calafell La Menorquina y a Blai Roca (min.18) por parte del Hockey Club Liceo. Expulsaron al técnico Guillem Cabestany (min.40) por parte del Calafell La Menorquina.

Incidencias: Final de la Copa del Rey disputada en el Pabellón Olímpico del Ateneo Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona). EFE

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