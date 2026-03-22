Espana agencias

1-2. Asistencia de Endrick que no saca al Lyon de la crisis

Guardar

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El efecto Endrick se agotó hace tiempo en el Lyon que sigue en caída libre y tras su eliminación el jueves de la Liga Europa, frente al Celta, encajó un nuevo revés en su campo, el Parque Olímpico, ante el Mónaco (1-2), que remontó en diez minutos, en la vigésima séptima jornada de la Ligue 1 de Francia.

El conjunto de Paulo Fonseca vivió días felices con la llegada del jugador brasileño cedido por el Real Madrid. Escaló en la tabla de la Ligue 1 y llegó a situarse tercero. Hace tiempo de eso ya porque cuenta las últimas jornadas por frustraciones.

De hecho, ante el Mónaco sumó su séptimo partido sin ganar, el quinto de la liga francesa que pone en peligro el cuarto lugar que tiene ahora en la tabla, con acceso a la Liga de Campeones.

Es el Mónaco, que logró su sexta victoria consecutiva en la Ligue 1 que eleva a nueve los partidos sin perder, el que amenaza ese lugar que aún tiene el cuadro de Fonseca. El equipo monegasco es quinto a un solo punto ahora del Lyon.

El Lyon, eliminado en octavos por el Celta el pasado jueves, tomó ventaja al borde del descanso. Un estupendo pase de Endrick lo aprovechó el checo Pavel Sulc para batir a Lucas Hradecky y poner por delante a los locales.

Pero todo cambió pasada la hora de juego. En diez minutos, desde el 62 al 72, dio la vuelta a la situación. Empató primero gracias a un gol de Maghnes Akliouche, acertado en el mano a mano con Dominik Greif tras un gran pase largo, desde su campo, de Jordan Teze.

Y después, una falta dentro del área de Corentin Tolisso sobre Akliouche, supuso el penalti que transformó el estadounidense Folarin Balogun y que dio la victoria al Mónaco.

El Lyon asumió su derrota en el tramo final, cuando se quedó con diez jugadores por la expulsión del argentino Nicolás Tagliafico por una dura entrada sobre Lamine Camara. EFE

Últimas Noticias

Ibarrola (UPN) exige a la organización de la Korrika "respeto a las víctimas de ETA" y una "disculpa pública"

Cristina Ibarrola denuncia que durante la marcha en Pamplona se exhibieron imágenes de responsables de atentados y menores portaron símbolos polémicos, mientras demanda medidas concretas y devolución de fondos por parte de quienes respaldaron el evento

Ibarrola (UPN) exige a la

La muerte de un aficionado del Racing ocurrió tras un incidente no vinculado al partido

Infobae

Buscan a un senderista bilbaíno desaparecido en Arredondo (Cantabria) desde el sábado

Infobae

Bucsa también se retira del dobles femenino en Miami tras lesión en la cadera

Infobae

Lekue, Rego y Guruzeta entran en Athletic; el Betis con Ángel, Llorente y Valentín

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente a

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una fractura en la tibia y peroné y que sufre de alcoholismo crónico

La DGT retira la homologación de 5 balizas V-16: estas son las que se deben sustituir y el tiempo que hay para reemplazarlas

Cuatro detenidos por lanzar trozos de adoquines contra el acuartelamiento de la Guardia Civil de Ciempozuelos, Madrid, y subirlo a redes sociales

Una aseguradora deberá pagar el tratamiento psiquiátrico e indemnizar a una mujer por la muerte de su perra atropellada con un total de 3.600 euros

El semáforo de Valencia que se ponía en verde a la vez para vehículos y peatones: la justicia sanciona a la compañía después de cinco días de averías

ECONOMÍA

El empleo crecerá más de

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

Condenan a un profesor de autoescuela por ayudar a sus alumnos a copiar en el examen de conducir: multa de 18.500 euros

DEPORTES

El derbi del pincho de

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos