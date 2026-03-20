Espana agencias

LeBron James iguala el récord de Robert Parish y disputa su partido 1.611 en la NBA

Guardar

Miami (EE.UU.), 19 mar (EFE).- LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, igualó este jueves el récord de 1.611 partidos disputados en la NBA por Robert Parish, en el encuentro de su equipo en el campo de los Miami Heat.

LeBron, de 41 años, alcanzó esta cifra en el pabellón del equipo con el que conquistó el primero y el segundo de sus cuatro anillos NBA.

James llegó a este partido en duda, después de jugar apenas 24 horas antes contra los Houston Rockets, pero acabó saltando a la pista en Miami.

El ex de los Cleveland Cavaliers podrá quedarse solo en esta marca el próximo 21 de marzo, cuando los Lakers visitarán a los Orlando Magic.

LeBron ostenta además el récord absoluto de puntos en la NBA, tras dejar atrás la marca de 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar. EFE

Últimas Noticias

La Aemet espera que Therese intensifique lluvias, viento y oleaje durante el fin de semana

Infobae

Tráfico alerta de que 1 de cada 4 motoristas ha tenido un accidente en los últimos 10 años

Infobae

Mans regresa a sus orígenes con una pulida sastrería masculina

Infobae

Linette da la campanada ante Swiatek en un día de pleno español en Miami

Infobae

Rahm y Sergio García empiezan con fuerza en Sudáfrica, con DeChambeau de líder

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sorteo del Día del Padre

Sorteo del Día del Padre de la ONCE: el número que ha repartido 17 millones de euros

Las nuevas cámaras con IA de la DGT son capaces de multarte por cosas que antes no se podían demostrar: dónde se ubican y cómo evitar las sanciones

Los problemas del portaaviones más grande del mundo: los tripulantes no tienen camas para dormir y hay 600 inodoros obstruidos

La propaganda yihadista llega a los más jóvenes en España: la mitad de los detenidos en 2025 tenían menos de 25 años y 13 eran menores de edad

Metro Madrid anuncia la novedad de la L6 con la automatización y le llueven las críticas: “Se pierden frecuencias y calidad y se vende como una mejora”

ECONOMÍA

Encierran en una vivienda okupada

Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

Tormenta energética en Europa: el encarecimiento del gas por el conflicto en Oriente Medio anticipa un aumento de la inflación y enfría su economía

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Qué significa que la declaración de la renta sea negativa y qué pasos seguir

DEPORTES

Rafael Jódar y su histórica

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid