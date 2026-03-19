Xavi Pascual: La victoria nos permite respirar un poco

Valencia, 19 mar (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, se mostró muy satisfecho por el trabajado triunfo de su equipo en la pista del Valencia Basket y señaló que la victoria les da aire para luchar por pasar a la siguiente fase de la Euroliga tras cuatro derrotas seguidas.

"Nos permite respira un poco, tenemos un calendario muy complicado, durísimo, pero hemos de estar fuertes y preparados", señaló en la rueda de prensa posterior al choque.

"El triunfo es importantísimo, llevamos muchos derrotas seguidas y muchos problemas de todo, últimamente hemos podido trabajar algo mejor y hemos encontrado el resultado", añadió.

El técnico dijo que fue un partido "duro" para los dos equipos y que están "muy contentos por la victoria".

"Nuestro partido en ataque creo que fue mejor que los 66 puntos pero no hemos sido efectivos, hemos fallado tiros libres y tiros abiertos, pero en defensa hemos estado luchando y siempre en buena posición y hemos atacado muy bien el rebote ofensivo, creo que ha sido la clave del partido", afirmó Pascual, que admitió que además de su defensa el Valencia no estuvo acertado en ataque. EFE