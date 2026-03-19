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Valery, intervenido de la luxación que sufrió en el hombro izquierdo

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Zaragoza, 19 mar (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Valery Fernández fue intervenido este jueves en el Hospital Universitario Quironsalud de la capital aragonesa por los doctores Calvo y Moros de Arthrosport de su lesión en el hombro izquierdo.

La luxación que sufrió hace algunos días durante un entrenamiento requirió de una reducción que se efectuó en la misma jornada y, tras valorarse por los servicios médicos del club y el propio jugador, se ha procedido a la intervención quirúrgica.

El futbolista comienza ahora un periodo de recuperación y, según ha informado la entidad blanquilla en un comunicado, la evolución que presente determinará su reincorporación progresiva al grupo. EFE

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