Una española formada en un papel más activo de mujeres en la yihad acepta 2 años de cárcel

Madrid, 19 mar (EFE).- Una española de 35 años detenida en 2023 en Tudela de Duero (Valladolid) ha aceptado en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional ser condenada a dos años y seis meses de prisión por delito de autoadoctrinamiento terrorista para difundir en internet contenidos con un papel más activo de la mujer en el yihadismo.

La Audiencia Nacional ha celebrado este jueves el juicio a M.V.T.M. en el que en virtud de un acuerdo de conformidad el fiscal ha rebajado de cinco a dos años y medio de cárcel su petición de pena para la acusada tras declararse esta culpable de los hechos.

De esta forma la sentencia recogerá los hechos narrados en el escrito de acusación de la Fiscalía que señala que M.V.T.M., que estuvo en prisión provisional desde su detención el 11 de julio de 2023 hasta el 21 de marzo de 2024.

La Fiscalía mantiene que M.V.T.M. pretendía capacitarse y difundir en redes sociales su formación obtenida con propaganda terrorista que preconiza un papel "más activo" de la mujer en el terrorismo yihadista y búsquedas en internet sobre el manejo de armamento y fabricación de armas caseras.

Añade que además almacenó en sus dispositivos imágenes en las que aparecen mujeres y niños portando o haciendo uso de armas.

Entre las imágenes que guardaba destaca la de una mujer cubierta con 'niqab' y guantes negros, portando un fusil y realizando el símbolo del 'tawhid', el gesto de la unicidad de Dios que se hace con el dedo índice elevado al cielo y que se identifica con el yihadismo.

"Esta imagen refleja un nuevo rol para la mujer en el que desarrolla un papel más activo y violento en la yihad, además de lo que hasta ahora se le había asignado, que era el cuidado de la familia y la educación de sus hijos, dejando el lado bélico a los varones", apunta el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación.

También se la relaciona con un grupo de Telegram llamado “La vida de los extraños”, en cuya publicación principal aparece una mujer con velo integral y al fondo el logotipo del Dáesh junto al siguiente mensaje en árabe: "Que no se te ocurra vestirte como las mujeres que van semidesnudas, ni arrancar el cabello de la cara ni dejar el pelo descubierto".

Y se ha constatado que a través de redes sociales ha mantenido relación con investigados por terrorismo en terceros países y del análisis de los contactos de su agenda se ha descubierto que dos de ellos figuraban en investigaciones internacionales en relación a la difusión de propaganda yihadista, agrega la FIscalía.

Además de los dos años y seis meses de prisión la acusada ha aceptado la medida de dos años de libertad vigilada y el cierre de sus redes. EFE