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Un acusado por el crimen de un joven en Fuenlabrada niega ser pandillero y estar implicado

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Madrid, 19 mar (EFE).- Uno de los cuatro hombres que se sientan el banquillo acusados de planear y ejecutar un ataque contra miembros de una banda rival en Fuenlabrada, en el que murió un joven, ha negado su pertenencia a los Dominican Don't Play, que es el único delito que se le imputa, ni que supiera nada del crimen.

La Audiencia Provincial de Madrid ha encarado este jueves la recta final del juicio con jurado a tres miembros de los Dominican Don't Play (DDP) como supuestos autores intelectuales de un ataque a una banda rival, los Trinitarios, el 3 de octubre de 2022 en las cercanías de la discoteca Cañabrava de Fuenlabrada.

Murió Sailer Huraldo M.R., de 21 años, y otros tres resultaron heridos.

También se juzga a un hombre que no pertenecía a la banda pero al que se acusa de participar en el crimen conduciendo la furgoneta implicada.

La Fiscalía y la acusación particular piden para dos de los acusados (Joaquín Dotel M. y Kevin H.N.) prisión permanente revisable, más 75 años de cárcel al considerar acreditado que se trató de un asesinato consumado y de tres tentativas de asesinato cometidos en el seno de una organización criminal (los Dominican Don´t Play).

Para el tercer miembro de los DDP acusado (Benji M.S.) pide cinco años de cárcel por su pertenencia a la banda.

Para el cuarto acusado (Viorel G.), la Fiscalía pide 53 años por el asesinato consumado y las tres tentativas, sin ver probado que perteneciera a los DDP.

Sin embargo este jueves Benji M.S., que es el único que está en libertad, ha negado tajantemente ante el tribunal que perteneciese a los DDP ni que tuviese "relación alguna" con integrantes de esa banda.

A preguntas del fiscal ha detallado que solo conocía a los menores que ya fueron condenados como autores materiales del crimen "del barrio, de verlos y ya está", al igual que a los otros tres acusados.

Luego sí ha reconocido que participó en un vídeo de un cantante supuestamente vinculado a esa banda porque le conocía del barrio y le pagaba por salir en la imagen "para dar ambiente".

Este vídeo, unido a la causa, fue publicado tras el crimen y hace referencia a la muerte de un joven rival.

Benji M.S. ha asegurado que en otras publicaciones él no hace gestos para vincularse con ninguna banda, sino movimientos espontáneos de un joven que habla o baila con otros; ni tampoco reconoce verbalmente, en ninguna de las conversaciones intervenidas, que pertenezca a los Dominican Don't Play.

"Yo estoy de intermediario para que no se maten", ha dicho en relación con varias conversaciones que mantuvo con los menores que ejecutaron el crimen, después del mismo, en las que según el fiscal se refleja que este acusado tenía "autoridad" sobre los dos condenados por disparar y apuñalar a Sailer Huraldo.

Sin embargo él ha afirmado que simplemente se expresa "bruscamente", y que en un momento dado accedió mandarles dinero solo para un taxi.

A preguntas de su letrado ha relatado que él nació en España, su padre es de Burgos y que la que es dominicana es su madre.

El juicio seguirá mañana viernes con las declaraciones del resto de acusados. EFE

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