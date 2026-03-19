Último puesto para “Philippo”, ganador de la Copa de Oro, en su reaparición en París

Redacción deportes, 18 mar (EFE).- El alazán “Philippo”, ganador de la última edición de la Copa de Oro donostiarra, fue octavo y último este jueves en los 2.400 metros del premio La Porte de Madrid, en el parisino hipódromo de Saint Cloud, en la que fue su primera actuación desde verano.

El luso Nuno Lopes ha sido de nuevo el jockey del caballo que entrena su compatriota Tiago Martins.

El caballo español asumió el mando de la prueba, como es habitual en sus actuaciones, y llegó en esa primera posición a la recta de tribunas, pero a cuatrocientos metros del poste se vio engullido por sus siete rivales. Todos ellos lucían más valor oficial y alguno contaba ya con una salida en el presente 2026.

"Marquisar", de seis años como “Philippo”, favorito, se llevó para su propietario, la todopoderosa Godolphin, cuadra bandera de los Emiratos Árabes Unidos, la victoria y los 23.800 euros de recompensa, con el francés Alexis Pouchin en la montura. EFE

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