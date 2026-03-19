Trabajadores de saneamiento en Málaga inician una huelga de hambre tras 49 días de paro

Málaga, 19 mar (EFE).- Los trabajadores del servicio de redes de saneamiento en Málaga han iniciado este jueves una huelga de hambre tras 49 días de paros sin avances en la negociación con la empresa concesionaria (FCC-Aqualia) para exigir mejores salarios y condiciones dignas de trabajo.

Esta medida llega "después de no recibir ningún tipo de respuesta ni del Ayuntamiento ni de la empresa", ha afirmado Diego Rico, delegado sindical de FCC-Aqualia, quien ha puesto en valor la labor que desempeñan los trabajadores del saneamiento, responsables del mantenimiento de redes de aguas fecales y pluviales.

"Trabajamos los 365 días del año, en turnos de mañana, tarde y noche, incluso en festivos y situaciones de alerta meteorológica. Somos necesarios, pero nuestras condiciones laborales y salariales no reflejan ese compromiso", ha subrayado.

Asimismo, ha denunciado décadas de retraso en mejoras laborales, incluyendo condiciones de trabajo, conciliación y remuneración.

Por su parte, el secretario de Organización de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, ha mostrado el respaldo del sindicato a los trabajadores y ha calificado la situación de "insostenible".

"No se entiende que un contrato público de más de 2 millones de euros no garantice unas condiciones laborales dignas. Lejos de resolverse, el conflicto se está agravando por la falta de intervención efectiva", ha indicado.

La portavoz adjunta de Con Málaga -confluencia de IU y Podemos-, Toni Morillas, ha expresado su apoyo a estos trabajadores y ha señalado que la plantilla se ha visto empujada a iniciar la huelga de hambre "bajo la amenaza por parte de la empresa de un despido colectivo".

"No puede ser que haya trabajadores que ni siquiera cobran el salario mínimo interprofesional", ha denunciado Morillas, quien se ha referido a las condiciones "absolutamente precarias" de estos empleados y ha instado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a que "asuma en primera persona la negociación" para llegar a un acuerdo.EFE