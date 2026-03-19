Toluca golea a San Diego y avanza a cuartos de final en la Copa de Campeones de Concacaf

Toluca (México), 18 mar (EFE).- El Toluca mexicano goleó este miércoles por 4-0 al San Diego FC, de la MLS, para conseguir su pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El Toluca se impuso con global de 6-3, luego de que en el juego de ida la semana anterior San Diego ganó por 3-2.

Jesús Angulo, con un doblete, el portugués Paulinho y Jesús Gallardo marcaron los tantos de la victoria.

Los Diablos Rojos metieron al rival contra su arco desde el inicio liderados por Paulinho.

San Diego había logrado controlar esos embates, pero regaló la ventaja en un mal despeje del guardameta Duran Ferree, quien dejó el balón a la delantera rival y luego de una serie de rebotes Jesús Angulo envió el esférico a la red al minuto 43.

En la segunda mitad el local mantuvo la presión y al 56 encontró premio en una vistosa jugada de Jesús Gallardo que cedió al movimiento de Paulinho, quien resolvió de 'taquito' para vencer a Ferree y celebrar el 2-0.

Tres minutos después, luego de una serie de rebotes dentro del área, Angulo remató de zurda para marcar su segundo gol.

Ya con el rival desfondado, en tiempo agregado, Jesús Gallardo anotó el 4-0 con tiro potente dentro del área.

- Ficha técnica:

4. Toluca: Luis García; Federico Castro (Fernando Arce, m.45), Bruno Méndez, Federico Pereira (Luan, m.89), Franco Romero; Jesús Angulo (Sebastián Córdova, m.89), Helinho (Diego Barbosa, m.69), Santiago Simón, Jesús Gallardo; Paulinho, Jorge Díaz (Alexis Vega, m.65).

Entrenador: Antonio Mohamed.

0. San Diego: Duran Ferree; Luca Bombino, Ian Pilcher (Osvald Soe, m.62), Christopher McVey, Oscar Verhoeven(Wilson Eisner, m.71); Aníbal Godoy (Alex Mighten, m.71), Jeppe Tverskov, Onni Valakari; Amahl Pellegrino, Lewis Morgan (David Vázquez, m.62), Anders Dreyer.

Entrenador: Mikey Varas.

Goles: 1-0, m.43: Angulo. 2-0, m.56: Paulinho. 3-0, m.59: Angulo. 4-0, m.93: Gallardo.

Árbitro: Ismael Cornejo, de El Salvador. Amonestó a Paulinho, Díaz y Angulo de Toluca; a McVey y a Tverskov por San Diego. Expulsó a McVey por doble amarilla.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, celebrado en el estadio Nemesio Díez de Toluca a 2.670 metros sobre el nivel del mar. EFE

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