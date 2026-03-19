Espana agencias

Toluca golea a San Diego y avanza a cuartos de final en la Copa de Campeones de Concacaf

Guardar

Toluca (México), 18 mar (EFE).- El Toluca mexicano goleó este miércoles por 4-0 al San Diego FC, de la MLS, para conseguir su pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El Toluca se impuso con global de 6-3, luego de que en el juego de ida la semana anterior San Diego ganó por 3-2.

Jesús Angulo, con un doblete, el portugués Paulinho y Jesús Gallardo marcaron los tantos de la victoria.

Los Diablos Rojos metieron al rival contra su arco desde el inicio liderados por Paulinho.

San Diego había logrado controlar esos embates, pero regaló la ventaja en un mal despeje del guardameta Duran Ferree, quien dejó el balón a la delantera rival y luego de una serie de rebotes Jesús Angulo envió el esférico a la red al minuto 43.

En la segunda mitad el local mantuvo la presión y al 56 encontró premio en una vistosa jugada de Jesús Gallardo que cedió al movimiento de Paulinho, quien resolvió de 'taquito' para vencer a Ferree y celebrar el 2-0.

Tres minutos después, luego de una serie de rebotes dentro del área, Angulo remató de zurda para marcar su segundo gol.

Ya con el rival desfondado, en tiempo agregado, Jesús Gallardo anotó el 4-0 con tiro potente dentro del área.

- Ficha técnica:

4. Toluca: Luis García; Federico Castro (Fernando Arce, m.45), Bruno Méndez, Federico Pereira (Luan, m.89), Franco Romero; Jesús Angulo (Sebastián Córdova, m.89), Helinho (Diego Barbosa, m.69), Santiago Simón, Jesús Gallardo; Paulinho, Jorge Díaz (Alexis Vega, m.65).

Entrenador: Antonio Mohamed.

0. San Diego: Duran Ferree; Luca Bombino, Ian Pilcher (Osvald Soe, m.62), Christopher McVey, Oscar Verhoeven(Wilson Eisner, m.71); Aníbal Godoy (Alex Mighten, m.71), Jeppe Tverskov, Onni Valakari; Amahl Pellegrino, Lewis Morgan (David Vázquez, m.62), Anders Dreyer.

Entrenador: Mikey Varas.

Goles: 1-0, m.43: Angulo. 2-0, m.56: Paulinho. 3-0, m.59: Angulo. 4-0, m.93: Gallardo.

Árbitro: Ismael Cornejo, de El Salvador. Amonestó a Paulinho, Díaz y Angulo de Toluca; a McVey y a Tverskov por San Diego. Expulsó a McVey por doble amarilla.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, celebrado en el estadio Nemesio Díez de Toluca a 2.670 metros sobre el nivel del mar. EFE

(fotos)

Últimas Noticias

Los discos de la semana: BTS paraliza el mundo con su álbum de retorno cuatro años después

Infobae

Detenido en Madrid un fugitivo buscado por Honduras por asesinar a dos vigilantes en 2022

Infobae

La federación de consumidores CECU reclama topar el precio de la cesta básica alimentaria

Infobae

El IBEX 35 baja el 1,39 % tras la apertura y cotiza por debajo de los 17.100 puntos

Infobae

La WNBA y el sindicato de jugadoras alcanzan un "acuerdo verbal" para el nuevo convenio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena a un

El Supremo ordena a un banco devolver a una clienta todo el dinero cobrado por una tarjeta ‘revolving’ porque no supo la penalización si había retrasos en el pago

La Justicia considera improcedente el despido de un bombero forestal tras adjudicarse su plaza a otro funcionario a través de un proceso público

El papel de las empresas españolas en Ucrania: estos son los contactos y proyectos que se han ido tejiendo desde el inicio de la guerra

Juan José Jiménez, mecánico: “Ahora que ha subido el precio de la gasolina, haz estos dos trucos para que tu coche gaste menos”

Un empresario imputado por fraude fiscal y que reside en Dubái ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra mucho más dinero estando de baja por accidente laboral que por enfermedad común”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Z, el artista fallero chileno que ha hecho historia en las Fallas de Valencia: “La Cremà es nuestro año nuevo, una noche mágica en la que se quema todo y se cierra un ciclo”

Dime qué edad tienes y te diré cuán importante eres para el Estado del bienestar: los nacidos entre 1965 y 1998 reciben menos de lo que aportan

Abdelilah, albañil marroquí que trabaja en España como autónomo: “En las reformas se gana más, te puedes sacar 10.000 euros limpios al mes”

DEPORTES

Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions