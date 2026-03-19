Temas del día de EFE España del jueves 19 de marzo de 2026 (13:40 horas)

DESAYUNOS RTVE EFE

Madrid - La vicepresidenta María Jesús Montero reconoce en 'Los desayunos' de RTVE y la Agencia EFE' que los presupuestos se retrasarán "unas semanas" más allá de marzo

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- Montero avanza que el accidente de trenes de Adamuz será considerado accidente laboral

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- Montero adelanta que España cumplió el objetivo de déficit del 2,5 % del PIB en 2025

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PARTIDOS IZQUIERDA

Madrid - Rufián e Irene Montero abordarán en un acto público el futuro de la izquierda

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- María Jesús Montero aboga por la unión de los partidos a la izquierda del PSOE bajo un mismo paraguas

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IRÁN GUERRA

Madrid - Montero asegura que continúa la negociación con los grupos para las medidas anticrisis y que sólo se aprobarán las que tengan consenso

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- El Gobierno promete "atender y dar respuesta" a las necesidades derivadas de la guerra

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- Sumar pide al PSOE que diga si está "a favor o no" de prorrogar los contratos de alquiler

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN (Crónica)

La Laguna (Tenerife) - Historias de niños aún en tránsito: "Mis padres me dijeron que no había futuro para mí"

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Melilla - El Gobierno prorrogará un año la modificación legislativa para la reubicación de menores

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ESPAÑA POBLACIÓN

Madrid - 3,2 millones de españoles residen en el extranjero, un 5,1 % más que hace un año

(Texto enviado a las 12:09; 390 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8014196324) (Infografía)

PRESUPUESTOS CATALUÑA

Barcelona - El Govern aprueba un suplemento de crédito de 5.988 millones a la espera de presupuestos

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- El Govern, abierto a atender las peticiones de ERC siempre y cuando dependan de Cataluña

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- María Jesús Montero niega que Illa retire los presupuestos para no perjudicarla en Andalucía

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MEMORIA DEMOCRÁTICA

Barcelona - La Fiscalía ve por primera vez delito de torturas en una detención de la policía franquista

(Avance enviado a las 12:40; 121 palabras) (Foto) (Vídeo)

SÍNDROME DIÓGENES

Palma - Plantar cara al síndrome de Diógenes: una empresa mallorquina ha vaciado 370 casas

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SEMANA SANTA

San Sebastián - San Sebastián recupera la procesión 50 años después: Tiene ya más de 400 inscritos

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BIOGRAFÍA ROSALÍA (Entrevista)

Barcelona - Los biógrafos de Rosalía: "Ha llegado a lo más alto sin ser un producto prefabricado". Lara Malvesí

(Texto enviado a las 11:05; 863 palabras)(Foto) (Vídeo) (Audio)

LOBO IBÉRICO (Panorámica)

Madrid - El lobo, un año de trasiego judicial desde su desprotección a la sentencia del Supremo

(Texto enviado a las 11:14; 1040 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023110594) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO PRIMAVERA

Madrid - La primavera llega mañana con tiempo inestable por la borrasca Therese que azota Canarias

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PENDIENTES

JUICIO MENORES

Oviedo - La Audiencia de Oviedo celebra la última sesión del juicio a puerta cerrada contra el matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en una vivienda a las afueras de la capital asturiana, con la exposición del informe definitivo de la defensa.

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FALLAS VALÈNCIA

València - Las Fallas de València 2026 llegan a su fin con la 'cremà' de los cerca de 760 monumentos repartidos por toda la ciudad, entre grandes e infantiles, y con varios debates pendientes de afrontar para próximas ediciones en torno a la gestión logística de la fiesta, el turismo masivo, el incivismo y el uso descontrolado de la pirotecnia.

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ANA TORROJA (Entrevista)

Madrid - Nunca antes Ana Torroja se había implicado tan directamente en la composición y letras de un álbum como en 'Se ha acabado el show', del que habla con EFE y que incluye canciones como 'La maleta', en la que canta sobre el final de Mecano: "Eres un tatuaje que no cicatrizo, ese largo viaje acabó sin un adiós". Javier Herrero

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EXPOSICIÓN ROMÁNICO

Barcelona - El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) presenta la exposición 'Sant Pere de Rodes y el maestro de Cabestany: la construcción de un mito', un homenaje al escultor más genial e internacional del Románico, considerado como el Picasso del siglo XII.

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AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE

POLÍTICA

18:00h.- Málaga.- PARTIDOS PSOE.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en una charla-coloquio organizada por Juventudes Socialistas. Le Grand Café Centro.

ECONOMÍA

14:30h.- Madrid.- CONFERENCIA AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa, por videoconferencia, en el evento del Departamento de Agricultura del Banco Mundial para la presentación del informe 'Nourish and Flourish'.

17:00h.- Málaga.- CIUDADES INNOVACIÓN.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentan el proyecto Centesimal que busca mejorar la eficiencia energética, la monitorización de los niveles de contaminación y conocer la salud estructural de más de 200 edificios de la ciudad. Al término atiende a los medios de comunicación. Polo Nacional de Contenidos Digitales. Antiguo edificio de Tabacalera.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:30h.- Chipiona (Cádiz).- GUARDIA CIVIL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura la ampliación del cuartel de la Guardia Civil.

18:00h.- Barcelona.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La activista Blanca Serra valora en rueda de prensa el resultado de las diligencias abiertas por la Fiscalía a raíz de su denuncia por torturas en el franquismo. Riera d'Escuder, 38. (Texto)

SOCIEDAD

14:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Última mascletà de las Fallas 2026. Plaza del ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Córdoba.- ENFERMEDADES RARAS.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita la sede de la Red Española de Madres y Padres Solidarios (ReMPS), dedicada a apoyar a familias afectadas por enfermedades raras.

19:00h.- Madrid.- CONFERENCIA FEMINISMO.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste a la conferencia 'Auge antiintelectual y auge antifeminista. Trabajo cultural ante el tecnopatriarcado y el riesgo reaccionario de neutralización crítica', que imparte Remedios Zafra. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

20:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- Las Fallas 2026 llegan a su fin con la 'cremà' de los cerca de 760 monumentos repartidos por toda la ciudad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

15:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- Ynessuelves y Baro Lucas presentan sus nuevas colecciones en la Semana de la Moda de Madrid. Palacio de Fernán Núñez. (Texto) (Foto)

15:30h.- Madrid.- MÚSICA IGUALDAD.- Segunda edición de las charlas 'Música por la igualdad'. Círculo de Bellas Artes.

17:00h.- València.- TOROS FALLAS.- Última corrida de la Feria de Fallas, con toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- MODA MADRID.- Últimos desfiles de la jornada en el Palacio de Fernán Núñez con las propuestas de JC Pajares y Acromatyx, para la Semana de la Moda de Madrid. (Texto) (Foto)

19:00 hora local.- El Sauzal (Tenerife).- TENERIFE NOIR.- La escritora Rosa Huertas recibe el XV Premio Wilkie Collins de Novela Negra 2026 por su obra ‘Los perros huelen el miedo’, en el acto de cierre del festival Tenerife Noir. Librería Barco de Papel.

20:30h.- Melilla.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de José Mercé por el XV aniversario del Teatro Kursaal Fernando Arrabal.

EFE

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