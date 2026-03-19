Santander rechaza responsabilidades y crear una comisión sobre el accidente de la pasarela

Santander, 19 mar (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado con los votos del PP, que tiene mayoría absoluta, que el equipo de gobierno asuma responsabilidades políticas y técnicas por el suceso del Bocal y la creación de una comisión especial para aclarar lo ocurrido el 3 de marzo, cuando seis jóvenes fallecieron y otra resultó herida al hundirse una pasarela.

Las dos peticiones han sido defendidas por la oposición de Santander en bloque (PSOE, PRC, Vox e IU) en un pleno extraordinario en el que la alcaldesa, Gema Igual, les ha acusado de pedir su dimisión por "beneficio político" y de tratar de tapar "de manera cómplice" la actuación de la Demarcación de Costas -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-, que construyó la pasarela.

"Me quedo porque me han puesto los santanderinos, aunque me lo pida la oposición no voy a dimitir. Ahora es cuando más quiero quedarme para descubrir la verdad", ha dicho la alcaldesa, que ha instado a la oposición a pedir explicaciones a Costas y al delegado del Gobierno, Pedro Casares.

Los concejales de la oposición han coincidido en que el Ayuntamiento tendría que haber vigilado el estado en el que se encontraba la pasarela, independientemente de que las infraestructuras de la senda costera sean competencia de la Demarcación de Costas.

Y han reprochado a Igual que señale como responsable a la agente que no actúo después de que el 112 le trasladará un día antes de la tragedia el aviso de un vecino que advirtió de la peligrosidad de la pasarela, cuando es ella la que está al mando de la Policía Local como alcaldesa de la ciudad.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha justificado el rechazo a la creación de una comisión especial en que este asunto está judicializado y ha subrayado que el Ayuntamiento no tiene la potestad legal de vigilar el estado de las infraestructuras de la senda costera, porque están en el dominio marítimo terrestre.

Sobre el protocolo de la Policía Local, ha dicho que el Ayuntamiento dará explicaciones una vez que informe, el próximo lunes, a la jueza que instruye el caso tras el suceso en el murieron seis jóvenes de 19 a 22 años, tres del País Vasco, una de Guadalajara, una de Almería y otra del municipio cántabro de Camargo. EFE

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