Sánchez aleja la presentación de los presupuestos para centrarse en responder a la guerra

Bruselas, 19 mar mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alejado este jueves la posibilidad de presentar este mes el proyecto de ley de presupuestos para 2026, como estaba previsto hasta ahora, para centrarse en responder a los efectos de la guerra en Irán.

Sánchez se ha referido a la presentación de los presupuestos en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que tiene en su agenda un debate sobre la situación provocada por la guerra en Irán.

En la rueda de prensa que ofreció este miércoles junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya dejó en el aire la posibilidad de presentar el texto presupuestario este mes, tal y como había venido asegurando. EFE

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