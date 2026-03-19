Rufián e Irene Montero abordarán en un acto público el futuro de la izquierda

Madrid, 19 mar (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, participarán en un acto público en Barcelona para analizar el estado y el futuro de la izquierda.

Según han informado a EFE fuentes de ERC, será un charla similar a la que Rufián mantuvo el pasado mes de febrero en Madrid con el diputado regional de Más Madrid Emilio Delgado, un coloquio en el que el diputado catalán planteó la necesidad de unidad en la izquierda, provincia a provincia, para frenar el avance electoral de la extrema derecha.

El evento con Irene Montero no debe interpretarse como el inicio de una posible coalición o de una candidatura conjunta, añaden estas fuentes, que subrayan que cada uno planteará sus ideas sobre el estado de la izquierda.

Rufián agitó las aguas de ese espacio en el coloquio que protagonizó con Delgado y la mayoría de los partidos que integran Sumar coincidieron con su diagnóstico, pero fuerzas como ERC, EH Bildu o BNG descartaron una posible propuesta de unidad electoral.

Podemos, por su parte, sigue rechazando un proyecto conjunto con Sumar, plataforma con la que concurrió a las elecciones generales de 2023 y cuyo grupo parlamentario abandonó en un enfrentamiento abierto con Yolanda Díaz, tras quedar Irene Montero fuera de las listas y no tener hueco tampoco en el gobierno de coalición.

Montero ha dicho públicamente que quiere liderar una candidatura amplia de izquierdas en las próximas generales, pero rechaza hablar de unidad con Sumar. EFE