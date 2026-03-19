Registran brillante bola de fuego a 108.000 kilómetros por hora desde Calar Alto (Almería)

Almería, 19 Mar (EFE).- Una brillante bola de fuego de origen asteroidal fue registrada durante la noche del 17 de marzo al cruzar el cielo a una velocidad inicial de 108.000 kilómetros por hora.

El hecho se produjo a las 22:30 horas (Tiempo Universal) y fue grabado por los detectores del Proyecto SMART que operan en los observatorios de Calar Alto (Almería), La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada), y en Sevilla.

Según el análisis preliminar realizado por el profesor José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), el bólido comenzó a ser visible a una altitud inicial de 95 kilómetros y finalizó su trayectoria a 42 kilómetros de altitud.

La cámara norte del Observatorio de Calar Alto logró registrar en vídeo el paso de la bola de fuego. Esta estación de detección, junto con la instalada en Sierra Nevada, forma parte del proyecto de seguimiento de objetos celestes SMART gracias a un acuerdo de colaboración establecido entre el profesor Madiedo y dichas instituciones científicas. EFE

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