Quique Llopis y Attaoui lideran las esperanzas de España en Torun

Redacción deportes, 19 mar (EFE).- El vallista valenciano Quique Llopis y el mediofondista cántabro Mohamed Attaoui lideran las esperanzas de la ambiciosa selección española que competirá este fin de semana en los Mundiales de atletismo en pista cubierta de Torun (Polonia).

Los seleccionados por Pepe Peiró se presentan en la región polaca de Kujawy Pomorze (Cujavia y Pomerania), que otorga la denominación oficial a estos Campeonatos, a la primera gran cita del año -la otra son los Europeos de Birmingham al aire libre en agosto-, en buena forma, según el técnico, con el objetivo de mantener a la selección española en el medallero, como ha ocurrido en las seis ediciones precedentes.

En Nanjing 2025, Mundiales que tuvieron que aplazarse a causa de la pandemia, España capturó tres bronces, con Elvin Josué Canales en 800 metros y que repite presencia, Fátima Diamé en longitud y Ana Peleteiro en triple. Estas dos últimas son dos de las ausencias más significadas al no haber logrado la mínima y por estar embarazada de su segundo hijo, respectivamente.

Reto añadido y aún más difícil es alcanzar un oro que no logra la selección española desde que Mariano García venció en los 800 metros en Belgrado 2022. El murciano competirá en Torun en los 1.500 metros con su habitual ambición junto a Carlos Sáez aun siendo consciente de que su crono de este año de 3:35.53, pese a ser su mejor marca, le sitúa tan solo decimonoveno entre los inscritos, que lidera el portugués Isaac Nader (3:32.44), campeón mundial al aire libre el pasado año.

Ausente también el campeón olímpico en París de triple salto, Jordan Díaz, las principales esperanzas españolas de podio se centran en Llopis y Attaoui, que aspiran al máximo en los 60 vallas y en los 800 metros.

Llopis batió este invierno con 7.45 la plusmarca nacional que tenía el medallista olímpico Orlando Ortega con 7.48 y ha demostrado este invierno que está en gran forma, consolidado en la élite mundial de la prueba.

Plata continental en Roma 2024 y cuarto en los Juegos de París 2024 y en el Mundial de Tokio 2025 en los 110 metros, Llopis es, gracias a dicha plusmarca, quinto del ránking universal del curso y cuarto entre los inscritos, empatado con el francés Wilhem Belocian, solo superado por el polaco Jakub Szymanski y los estadounidenses Dylan Beard y Trey Cunningham, que han corrido en 7.35, aunque se augura una notable densidad en busca de los puestos de privilegio en la que entra también Asier Martínez con su 7.59.

Attaoui, plusmarquista nacional al aire libre de 800 (1:42.04), en pista corta bajó este invierno de 1:45 (1:44.98) y estuvo cerca del récord mundial de los 1.000. Es quinto del ránking mundial, dispone ya de experiencia suficiente en la gran competición y un buen rendimiento este año, reflejado en la segunda plaza en los Millrose Games de Nueva York o los triunfos en Erfurt y en los Campeonatos de España en Valencia.

A su lado estará el catalán Josué Canales, que, en el pasado año, en el que se convirtió en una auténtica revelación, batió el récord español en pista cubierta (1:44.65) y fue bronce en Nanjing.

Ambos tendrán la primera prueba en la ronda inicial que se disputará en la sesión matinal de este viernes, en la que abrirá el fuego en los 60 metros lisos Guillem Crespí para dar paso a los cuatrocentistas Paula Sevilla, Markel Fernández y David García -volverán a la pista por la tarde si pasan la criba-, así como a las ochocentistas Lorea Ibarzabal y Rocío Arroyo.

Esta última forma parte también de los equipos seleccionados para los relevos 4x400 -mixto, que se disputa por primera vez, y femenino-, al igual que Hervás, Sevilla, Fernández y García, que sueñan con dar una alegría, en tanto que la leonesa Marta García, una de las atletas más relevantes del momento, volverá a fajarse con su calidad el sábado en los 3.000 metros.

La plusmarquista nacional de 3.000 y 5.000 tratará de conseguir al menos una nueva plaza de finalista tras ser el año pasado séptima en Nanjing bajo techo y en Tokio al aire libre.

El crono de 8:34.28 la instala también en ese séptimo puesto en la relación de inscritas que encabeza la etíope Freweyni Hailu con 8:24.59 por delante de su compatriota Aleshign Baweke (8:26.29) y la italiana Nadia Battocletti (8:26.44).

El eterno Eusebio Cáceres capitanea el equipo por veteranía a sus 34 años. Internacional en 26 ocasiones desde que se estrenó en 2009, disputará sus terceros Mundiales en pista cubierta tras Estambul 2012 y Birmingham 2018; ha sido olímpico en Londres 2012 y Tokio 2021 (fue cuarto); mundialista al aire libre en Daegu 2011, Moscú 2012 (cuarto), Londres 2017, Doha 2019 y Eugene 2022; y ha estado en los Europeos al aire libre de Barcelona 2010, Helsinki 2012, Zúrich 2014 (cuarto), Amsterdam 2016, Múnich 2022 (cuarto) y Roma 2024, entre otras grandes competiciones.

Los 8,19 metros que logró en los Campeonatos de España dan un nuevo impulso al saltador de Onil (Alicante) para estar en esta cita, a la que llega con el séptimo registro entre los inscritos que comanda el búlgaro Bozhidar Saraboyukov con 8,45, seis centímetros más que el italiano Mattia Fulani, con el que se presume una dura lucha con permiso del griego Miltiadis Tentoglou, que este año de momento se ha quedado en 8,27.

En total son diez mujeres y doce hombres, incluidos todos los seleccionados para los relevos, los que forman la escuadra española que estará en el Torun Arena en esta vigésima primera edición de unos Campeonatos que comenzaron a disputarse en 1985 en París con una cita que se denominó Juegos Mundiales y en los que España obtuvo cuatro podios con atletas míticos. Colomán Trabado consiguió el oro en los 800, en tanto que se colgaron la plata de Benjamín González en esa distancia y José Luis González en 1.500 y Javier Moracho en 60 vallas. Desde entonces, la cosecha ha sido de tres victorias, 22 segundos puestos y 20 terceros.

Ninguno de los presentes en Polonia debuta como internacional, aunque cinco se estrenarán con la selección en pista corta: Carlos Sáez, Pol Oriach, Gerson Pozo, Rocío Arroyo y Ana Prieto. La mitad del equipo ya sabe lo que es estar en unos Mundiales bajo techo, con Mariano García como el que ha competido hasta ahora en más ediciones, con tres, uno más que Llopis, Asier Martínez, Lorea Ibarzabal, Marta García y Eusebio Cáceres. EFE