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Puente ironiza sobre las críticas por la falta de alta velocidad a Málaga en Semana Santa

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Sevilla, 19 mar (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha ironizado este jueves sobre las críticas que ha recibido por el retraso de las obras en la línea ferroviaria que conecta Málaga con Madrid y que provocará que la alta velocidad no esté operativa en Semana Santa.

En diversos mensajes en su cuenta de X, el ministro ha compartido noticias sobre distintas problemáticas en Andalucía aduciendo que existen debido a la falta de AVE hacia la provincia malacitana, como por ejemplo la crisis del cribado del cáncer, la falta de aulas o el incremento en el precio de la vivienda.

Así, el ministro ha dicho, entre otras cuestiones, que la vivienda en Málaga "está por las nubes porque el AVE no llega en Semana Santa", o que los radiólogos de los hospitales andaluces "no podían hacer los cribados" porque viajaban en los trenes de alta velocidad hasta la provincia malacitana.

"La Junta de Andalucía tardó siete meses en reabrir la carretera de Ronda a San Pedro por un deslizamiento porque los trabajadores de la obra llegaban en el AVE a Málaga", ha comentado en otro mensaje en la red social.

Mientras que en otro de esos comentarios ha señalado que el Gobierno regional no facilita el gasto en publicidad institucional igualmente porque no hay AVE a Málaga en Semana Santa.

Puente también ha publicado otro mensaje en el que ha criticado a la izquierda, concretamente a Adelante Andalucía, a la que considera "desorientada de nuevo" por las declaraciones que ayer su portavoz, José Ignacio García, hizo desde el Parlamento regional asegurando que si el problema en las vías hubiera sido "en el norte", ya estaría resuelto.

Esta última publicación ha sido respondida, también a través de X, por el propio García, quien ha preguntado a Puente quién está desorientado, si él o el propio ministro.

"No se llega en tren a Almería. Málaga y Jaén con líneas cerradas; de las 14 mayores ciudades sin tren, 12 son andaluzas; 5 de 8 provincias sin Cercanías", le ha enumerado García para después desear que en España hubiera un ministro "que se orientara en Andalucía igual de bien que en X".

Por su parte, y en respuesta al mensaje de Puente sobre los cribados, la alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid (PP), enferma de cáncer de mama, ha acusado al ministro de usar el dolor "como arma arrojadiza para desviar la atención sobre su deficiente trabajo".

"Como mujer y como enferma de cáncer de mama en recuperación, me pregunto ¿Hasta cuándo?", ha agregado. EFE

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