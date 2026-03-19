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Peñarol y Nacional van a por nuevas victorias en el Apertura sin olvidar la Libertadores

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Montevideo, 19 mar (EFE).- Peñarol y Nacional buscarán nuevas victorias en una séptima jornada del Torneo Apertura uruguayo que afrontarán conociendo ya los rivales a los que se enfrentarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este jueves se llevará a cabo el sorteo del principal certamen continental de clubes y ambos equipos conocerán sus adversarios y los viajes que deberán hacer en el primer semestre del año.

Sus entrenadores podrán comenzar a planificar tanto el trabajo que deberán hacer como las rotaciones por la que apostarán.

Tanto Peñarol como Nacional serán cabezas de serie, por lo que no se enfrentarán con Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors, Liga de Quito e Independiente del Valle.

Este viernes, el Nacional saltará al campo de juego para enfrentarse al Defensor Sporting en un partido en el que buscará seguir por la senda de la victoria tras vencer al Racing.

Octavo en la clasificación con diez unidades, pero a solo tres de los líderes, el Tricolor afrontará el duelo sin Sebastián Coates, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez. Los dos primeros se encuentran lesionados y el tercero, suspendido.

Ese mismo día, el Cerro Largo recibirá a un Deportivo Maldonado que buscará otros tres puntos para seguir en lo más alto de un torneo que lidera junto a Peñarol y Racing.

El sábado, el Montevideo City Torque se enfrentará con el Central Español y el Danubio visitará al Montevideo Wanderers.

Además, el Racing recibirá al Liverpool en un partido que pondrá cara a cara a uno de los líderes con uno de los escoltas del Apertura. El Negriazul acumula once unidades y sabe que una victoria le permitirá dejar atrás a su rival de turno.

Finalmente, el Peñarol recibirá al Cerro en un partido que enfrentará a uno de los de arriba con el equipo que está en el fondo de la clasificación.

El domingo, el Juventud se enfrentará al Albion y el Progreso se medirá con el Boston River en el duelo que cerrará la etapa.

- Encuentros de la séptima fecha del Torneo Apertura:

20.03: Cerro Largo-Deportivo Maldonado, Defensor Sporting-Nacional.

21.03: Racing-Liverpool, Montevideo City Torque-Central Español, Montevideo Wanderers-Daubio, Peñarol-Cerro.

22.03: Juventud-Albion, Progreso-Boston River. EFE

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