Pedro Tonicher alarga su compromiso con el REBI Cuenca por una temporada

Cuenca, 19 mar (EFE).- El REBI Cuenca ha hecho efectiva la continuidad del portero portugués Pedro Tonicher por una temporada más, al ejecutar la cláusula opcional incluida en el contrato que vinculaba al guardameta con la entidad conquense por dos campañas más una adicional.

Con esta decisión, el club asegura la continuidad de una de las piezas importantes de su plantilla y refuerza una posición clave de cara al proyecto que lidera Lidio Jiménez.

Tonicher, de 23 años, se ha consolidado en las dos últimas temporadas como uno de los hombres destacados bajo palos del conjunto conquense, con un rendimiento que le ha permitido ganar peso dentro del equipo.

En ese periodo, el guardameta luso suma 51 partidos y 368 paradas con la camiseta del REBI Cuenca, unos registros que reflejan su regularidad y protagonismo en la portería.

Su progresión, además, ha tenido repercusión internacional, ya que el jugador ha llegado a ser convocado con la selección absoluta de Portugal, en reconocimiento al nivel exhibido en las últimas campañas.

La continuidad de Tonicher representa una apuesta del REBI Cuenca por la estabilidad en la portería, una demarcación que el club considera estratégica dentro de su estructura deportiva.

Además, con Dani Arguillas todavía con un año más de contrato, la entidad conquense mantendrá intacta su portería, uno de los pilares del equipo en las últimas temporadas.

De este modo, el REBI Cuenca avanza en la planificación de su próximo proyecto deportivo, con la intención de conservar una base sólida que le permita seguir compitiendo al máximo nivel. EFE

crm/sbf/jpd