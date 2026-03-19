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Osimhen sufre fractura en el antebrazo y Noa será operado tras corte grave en un pulgar

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Redacción Deportes, 19 mar (EFE).- El delantero nigeriano Victor Osimhen sufre una fractura en el antebrazo derecho, mientras que el extremo neerlandés Noa Lang será operado de una lesión en el pulgar, tras la derrota del Galatasary ante el Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, informó este jueves el club turco.

Osimhen recibió un golpe en el brazo durante la primera parte del encuentro en el que el Liverpool se impuso en su campo por 4-0 y, aunque pudo completar los primeros 45 minutos, no salió tras el descanso debido al riesgo de fractura detectado en una primera evaluación médica, explicó el Galatasary en un comunicado.

Tras el partido, las pruebas realizadas en un hospital confirmaron que el atacante presenta una fractura en el antebrazo derecho, por lo que se le inmovilizó la zona con una escayola. La decisión sobre una posible intervención quirúrgica se tomará en los próximos días, una vez se lleve a cabo una valoración más exhaustiva.

Por su parte, Lang sufrió una lesión en la segunda mitad del mismo encuentro y se le diagnosticó un corte grave en el pulgar derecho.

El jugador será intervenido quirúrgicamente en Liverpool en las próximas horas, bajo la supervisión del equipo médico del club. EFE

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