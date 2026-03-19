Óscar López pide a la oposición que apoye las medidas para paliar los efectos de la guerra

Córdoba, 19 mar (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha pedido este jueves a los partidos de la oposición que se manifiesten en contra de la guerra en Irán y que apoyen las medidas que el Gobierno anunciará mañana para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio.

En declaraciones a los periodistas tras su intervención en el Congreso Internacional AI AGRIFOOD 2026 celebrado en Córdoba, López ha señalado que el paquete de acciones se conocerá mañana tras el Consejo de Ministros extraordinario y ha advertido de que la forma más rápida de que esta guerra no tenga consecuencias económicas es "que acabe".

En este sentido, ha pedido a la oposición que dentro de las medidas que pidan al Gobierno "incluyan una que es pedir que pare la guerra" ya que "cuanto antes pare la guerra, menos coste económico va a tener, y no cuento en términos de vida", ha reiterado el ministro.

López ha manifestado que el Gobierno "hará un decreto de medidas como siempre" y ha defendido el "aval" del Ejecutivo ante otras situaciones al afrontar "la guerra de Ucrania o la crisis de los precios energéticos" ante las que se adoptaron medidas "coyunturales y estructurales".

Además, ha recordado que las medidas estructurales adoptadas entonces permitieron "hacer toda la transición ecológica que permite que hoy España tenga una de las energías más barata del mundo", mientras que ha asegurado que las coyunturales irán para "apoyar a los sectores y ciudadanos" afectados por el conflicto.

Por ello, ha pedido a la oposición que "apoye las medidas" en lugar de "como hasta ahora apoyando la guerra y en contra de las medidas que protegen a los españoles". "Que lo hagan al revés, que estén en contra de la guerra y que apoyen las medidas que protegen los españoles", ha zanjado.

Además, López ha apelado al "diálogo" con todas las formaciones políticas para contar con el apoyo a las medidas y ha recordado que el Gobierno ha estado siete años en minoría y ha sido capaz de "alcanzar acuerdos", que ""nunca ha sido fácil", para sacar adelante "lo que necesitaba el país". EFE

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