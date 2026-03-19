Natalia Millán será Morticia en el nuevo musical 'La familia Addams' en el Teatro Calderón

Madrid, 19 mar (EFE).- El Teatro Calderón acogerá en septiembre el estreno del nuevo musical 'La familia Addams', una adaptación de Federico Bellone que contará con la actriz Natalia Millán en el papel de Morticia.

Según ha avanzado el teatro en un comunicado, Millán será la nueva colaboración del musical, cuyas audiciones continúan celebrándose en para completar el elenco, a las que optan más de 2.000 aspirantes

La escenografía contará con una casa de los Addams a escala real que avanza, gira sobre sí misma y revela sus estancias de forma inesperada, convirtiéndose en un personaje más.

Entre humor negro, sátira y emoción, el musical abordará temas universales como la familia, el amor adolescente y la necesidad de ser aceptado tal y como uno es.

'La familia Addams' ha cautivado a sus seguidores desde su aparición hace casi cien años (a finales de los años 30) de la mano del caricaturista Charles Addams en The New Yorker, para después llegar por primera vez a la televisión en 1964. EFE