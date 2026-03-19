Montero reconoce que la presentación de los presupuestos se retrasará más allá de marzo

Madrid, 19 mar (EFE).- La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido este jueves que la presentación del proyecto de presupuestos para 2026 se retrasará más allá del primer trimestre, como se había apuntado hasta ahora. EFE

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