Espana agencias

Mañueco y Pollán coinciden por primera vez tras el 15M, aún sin contactos entre PP y Vox

Guardar

Salamanca, 19 mar (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de las Cortes en funciones, Carlos Pollán, han coincidido este jueves en un acto institucional por primera vez tras las elecciones del pasado domingo, sin que de momento hayan comenzado los contactos formales entre PP y Vox, ni con el resto de formaciones políticas.

Mañueco y Pollán han compartido unos momentos en el acto de la concesión del doctorado honoris causa al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, por parte de la Universidad de Salamanca, en cuyo paraninfo han intercambiado impresiones con el rey de España, también presente en la ceremonia.

Fuentes de los partidos involucrados en estos previsibles contactos han explicado a EFE que de momento no se ha producido convocatoria alguna de ronda de contactos por parte del PP como partido ganador de las elecciones de Castilla y León, tal y como anunció el candidato popular a la reelección y como ya hizo en 2022.

Con la premisa del veto al PSOE para un acuerdo de gobernabilidad, Mañueco ha ofrecido en los últimos días dialogo y la formación de un gobierno "para todos", con la base del proyecto formulado por el PP, aunque con la mirada puesta en un posible acuerdo con Vox, para que desde dentro o desde fuera del Gobierno se comprometa por cuatro años, según el criterio fijado por el PP.

Por su parte, Vox ha anunciado que su propósito es comenzar ha hablar y negociar medida a medida, con plazos concretos de ejecución, antes de determinar el reparto de cargos, aunque en los últimos días sus dirigentes sí han confirmado que el propósito es entrar en los ejecutivos que están en negociación, en referencia a Extremadura -en el que los plazos son ya más ajustados-, pero también para Aragón y Castilla y León, con la vista puesta también en la precampaña de Andalucía.EFE

orv-cgg/bal

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Montero reconoce que los presupuestos se retrasarán "unas semanas" más allá de marzo

Infobae

Azcón exige por carta a Sánchez más peso de Aragón en la Comisión del Bicentenario de Goya

Infobae

Activan dispositivo especial por aumento de desplazamientos tras mes de ayuno del Ramadán

Infobae

Feijóo niega que Génova esté detrás del manifiesto de exdirigentes de Vox

Infobae

Dos detenidos con 3.700 litros de combustible tras una persecución en San Fernando (Cádiz)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma como accidente

La Justicia confirma como accidente laboral ‘in itinere’ el resbalón que sufrió una trabajadora autónoma en su garaje cuando iba a trabajar

Roldán Rodríguez, expiloto profesional: “La mayoría de accidentes en carretera no se evitan siendo un gran conductor, sino por alejarse de los problemas”

Podemos se abre a la conversación sobre la unidad de la izquierda: Gabriel Rufián e Irene Montero compartirán acto en Barcelona el 9 de abril

Dinamarca camufló en el ejercicio ‘Arctic Endurance’ un despliegue militar real en Groenlandia por temor a una invasión de Estados Unidos

Un alcalde gana las elecciones del pueblo y a los dos días aparece su granja quemada: “Es un acto criminal”

ECONOMÍA

Un empleado se va de

Un empleado se va de baja “por estrés”, la empresa le sigue con un detective y lo despide porque parece que tiene otro trabajo: es nulo y debe recontratarlo

Te puedes jubilar de forma anticipada si sufres una de estas enfermedades, según un abogado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si trabajas festivos, podrías perder mucho dinero si no sabes esto”

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra mucho más dinero estando de baja por accidente laboral que por enfermedad común”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions