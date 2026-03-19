Mañueco y Pollán coinciden por primera vez tras el 15M, aún sin contactos entre PP y Vox

Salamanca, 19 mar (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de las Cortes en funciones, Carlos Pollán, han coincidido este jueves en un acto institucional por primera vez tras las elecciones del pasado domingo, sin que de momento hayan comenzado los contactos formales entre PP y Vox, ni con el resto de formaciones políticas.

Mañueco y Pollán han compartido unos momentos en el acto de la concesión del doctorado honoris causa al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, por parte de la Universidad de Salamanca, en cuyo paraninfo han intercambiado impresiones con el rey de España, también presente en la ceremonia.

Fuentes de los partidos involucrados en estos previsibles contactos han explicado a EFE que de momento no se ha producido convocatoria alguna de ronda de contactos por parte del PP como partido ganador de las elecciones de Castilla y León, tal y como anunció el candidato popular a la reelección y como ya hizo en 2022.

Con la premisa del veto al PSOE para un acuerdo de gobernabilidad, Mañueco ha ofrecido en los últimos días dialogo y la formación de un gobierno "para todos", con la base del proyecto formulado por el PP, aunque con la mirada puesta en un posible acuerdo con Vox, para que desde dentro o desde fuera del Gobierno se comprometa por cuatro años, según el criterio fijado por el PP.

Por su parte, Vox ha anunciado que su propósito es comenzar ha hablar y negociar medida a medida, con plazos concretos de ejecución, antes de determinar el reparto de cargos, aunque en los últimos días sus dirigentes sí han confirmado que el propósito es entrar en los ejecutivos que están en negociación, en referencia a Extremadura -en el que los plazos son ya más ajustados-, pero también para Aragón y Castilla y León, con la vista puesta también en la precampaña de Andalucía.EFE

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