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Mans regresa a sus orígenes con una pulida sastrería masculina

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Inmaculada Tapia

Madrid, 19 mar (EFE).- Jaime Álvarez dirige Mans con acierto y modernidad, una sastrería masculina que busca un enfoque actual con puntadas precisas y pulidas, con la que lanza una propuesta entre lo taurino y lo sacerdotal, inspirada en la Semana Santa y en sus raíces familiares.

Aunque hace un par de temporadas Álvarez abrió sus puertas a una línea femenina, ahora, sin abandonarla, regresa con paso firme a sus orígenes.

"Hemos vuelto al hombre, para reforzar el ADN de la firma que tanto ha costado construir, quiero seguir fortaleciendo este área, ese es nuestro camino", explica a EFE Álvarez minutos antes de comenzar su desfile en el Palacio de Fernán Núñez, el espacio elegido por Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para los desfiles de este jueves.

El diseñador sevillano ha presentado la colección 'Guarantee your happiness' (Garantiza tu felicidad) con la que realiza un guiño a su abuelo.

Detalles sentimentales a los que incorpora broches originales de su abuela para prender y cerrar blusas y americanas cortas.

"Es una pequeña broma, mi abuelo era farmacéutico y queríamos recrear ese ambiente de los años 60" con imágenes estilo Andy Warhol, y señores de bata blanca, que aquí se transforma en una amplia gabardina, con pantalones, abrigos y americanas con bolígrafos en el bolsillo superior.

Ese recuerdo le ha llevado a la Semana Santa y Sevilla como inspiración, y la Plaza de Toros de la Maestranza, "sin ser yo taurino", imagen que se refleja en fajines hiper ornamentados, anudados como falsos pareos.

Y al mismo tiempo esa Semana Santa vinculada a las saetas y procesiones le conduce a propuestas más sacerdotales con pantalones con superposiciones de faldas y a incorporar la pasamanería habitual del vestuario de santos.

Jaime Álvarez, que ha sido galardonado en esta edición con el premio Icono Nars por su "autenticidad, magnetismo visual", se apoya en prendas versátiles confeccionadas con piel de cocodrilo, avestruz o print de serpiente en cazadoras de amarillo intenso y marrón chocolate.

Un pantalón verde y una cazadora de piel de potro son otros de los 'hits' del diseñador, además de su acierto al homenajear a Balenciaga a la hora de construir el volumen de la espalda y dejar amplitud en los cuellos. Una camisa en azul es la que replica perfecta esta costura que representa el vestido 102 del creador guipuzcoano.

Jaime Álvarez se propone crear una colección al año, "la moda se está metiendo en un embrollo, colecciones crucero, cápsula... y es frustrante, soy una marca pequeña no tengo la capacidad para lanzar prendas cada cuatro meses", admite el creador, que apuesta por una colección al año "bien pensada y construida".

Ese es el fuerte de la que presenta en esta edición donde las lazadas en camisas van en el centro y el cuello nace doble, como una mariposa y en la que no falta un magnífico chaleco con obi japonés.

La paleta de color se concentra en el negro, marino, verde claro, los colores básicos de siempre, pero en los cardigans se intensifica con verdes lima y melocotón, prendas que combina con camisas de rayas, que no renuncian a la corbata.

La sastrería a medida y la costura para novios, novias y eventos es otro de los fuertes del diseñador y donde afirma que se nota la evolución del gusto masculino.

"Venimos de una mentalidad rancia y ahora los caballeros van más producidos que sus novias, y ese cambio me encanta", admite. EFE

(foto) (vídeo)

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