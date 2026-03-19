Mané Mané, entre la funcionalidad y el atrevimiento

María Muñoz Rivera

Madrid, 19 mar (EFE).- No hay una costura accidental en las prendas diseñadas por Miguel Becer, creador de la firma Mané Mané, que este jueves ha abierto los desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en la Palacio de Fernán Núñez.

Becer ha regresado a la pasarela madrileña con prendas funcionales con las que explora el concepto de la levedad con cortes estratégicos en blusas y vestidos que compone con mezclas de diferentes tejidos.

"La colección parte de la necesidad de escapar del mundo terrible en el que vivimos para tomar conciencia de la fragilidad de la que nos rodeamos", ha explicado Becer a EFE.

De ahí que el diseñador haya puesto más énfasis en el peso de las prendas más que en el patrón, el color, la textura o las proporciones, según indica. Treinta estilismos en los que juega con contrastes donde los rosetones de tela forman un hilo conductor.

Americanas, vaqueros, camisas y 'bombers' componen una colección "de ropa de día", en la que Becer juega a retirar de forma estratégica cuellos, espaldas y puño, dando lugar a piezas "más ligeras y más sencillas", con divertidas botas como complemento en las que incorpora toda una cubertería.

Las faldas, por contra, son gruesas y estructuradas con tablas que cuelgan de ligeros tops de tul y lencería transparente, mientras que los dreapeados aparecen envolviendo las siluetas.

Una colección atrevida y muy rompedora.EFE

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