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Los reyes viajan a Roma para ser recibidos este viernes por el papa León XIV

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Madrid, 19 mar (EFE).- Los reyes viajan este jueves a Roma para ser recibidos mañana en audiencia por el papa en el Vaticano, una visita que precede a la que León XIV realizará a España en el mes de junio y que responde a la invitación oficial de Felipe VI y de la Conferencia Episcopal Española.

Además de la audiencia con el papa en el Vaticano, el rey protagonizará posteriormente una histórica ceremonia, la toma de posesión de su cargo como protocanónigo de la basílica Santa María la Mayor de Roma, una tradición de siglos reservada a la monarquía española.

A primera hora del viernes, Felipe VI y la reina Letizia serán recibidos en audiencia por el papa en su biblioteca privada en lo que será la segunda ocasión que se encuentran con León XIV.

Fue el 18 de mayo del pasado año cuando los reyes saludaron en la basílica de San Pedro a León XIV tras finalizar la solemne ceremonia de inicio de su pontificado, un breve encuentro en el que transmitieron al papa su deseo de verle pronto en España.

En esta ocasión, la reina Letizia podrá volver a hacer uso del privilegio de vestir de blanco ante el papa, una tradición reservada a las reinas de países católicos.

Se trata de un símbolo de agradecimiento a las casas reales que se mantuvieron fieles a la Iglesia católica cuando en otros reinos se convirtieron a las iglesias protestantes, una excepción al protocolo del Vaticano para las audiencias papales que exige a las mujeres que utilicen generalmente el vestido negro.

León XIV respondió a la invitación de los reyes con la visita que realizará entre los próximos 6 y 12 de junio a Madrid, Barcelona y Canarias, en el que será el cuarto viaje internacional de su reciente pontificado.

Y será la primera visita de un papa a España en 15 años, tras la de Benedicto XVI en 2011, por lo que supondrá también el primer viaje de un papa durante el reinado de Felipe VI.

Tras la audiencia con el papa León XIV, los reyes se trasladarán a Santa María la Mayor de Roma, una de las cuatro basílicas papales junto con las de San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, y que está ligada a la monarquía española desde hace siglos.

Un vínculo histórico que se remonta a los Reyes Católicos, que regalaron parte del oro que llegaba de América a esta basílica para decorar su artesonado, que todavía se conserva.

En 1603, Felipe III acogió a la basílica bajo su protección real, mientras que en 1647 el papa Inocencio X, a petición de Felipe IV, instituyó la llamada Obra Pía de Santa María la Mayor, un acuerdo por el que, a cambio de una renta anual al cabildo del templo, se tenían que celebrar oraciones y actos litúrgicos en honor de la Corona hispánica.

En la entrada de la basílica, en la que eligió ser sepultado el papa Francisco, aún se yergue una estatua de Felipe IV.

La estrecha vinculación de Santa María la Mayor con la monarquía española fue confirmada por la bula papal 'Hispaniarum fidelitas', promulgada por el papa Pío XII en 1953, de tal forma que todos los reyes españoles se convierten en 'Protocanónigos Honarios' del Cabildo Liberiano de la basílica.

Los reyes eméritos Juan Carlos I -que adoptó este título de canónigo en 1977 en Roma- y doña Sofía visitaron por última vez la basílica en 2018, cuando presidieron la inauguración de la nueva iluminación de Santa María la Mayor. EFE

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