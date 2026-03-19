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Los médicos de familia critican el rechazo a rebajar la tasa de alcohol al volante

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Madrid, 19 mar (EFE).- La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha criticado el rechazo en el Congreso de los Diputados de la rebaja de la tasa máxima de alcohol al volante, ante los datos "contundentes" con aproximadamente el 30 % de las muertes en accidentes de tráfico en España relacionados al consumo de esta sustancia.

En comunicado, el Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud de la SemFYC ha denunciado que "no existe un nivel seguro de consumo de alcohol compatible con la conducción", por lo que cualquier umbral permisivo implica asumir un riesgo evitable.

Los médicos de familia han mostrado su decepción tras el rechazo este miércoles en la Comisión de Interior del Congreso de rebajar el límite máximo de la tasa de alcoholemia permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado) y unificarla para todos los conductores, eliminando las diferencias entre noveles y profesionales.

"Se ha perdido una oportunidad relevante para reducir la morbimortalidad asociada a los accidentes de tráfico en nuestro país", han afirmado los médicos de familia, ante una decisión que consideran contraria a la evidencia científica y a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales en materia de seguridad vial y salud pública.

En esta línea, han advertido de que el alcohol deteriora las capacidades psicomotoras, disminuye la atención, altera la percepción del riesgo y aumenta el tiempo de reacción, factores todos ellos "determinantes en la génesis de siniestros viales con consecuencias graves o mortales".

"Avanzar hacia una regulación más estricta, idealmente basada en el principio de 'alcohol cero al volante', constituye una de las intervenciones más eficaces para reducir lesiones, discapacidades y fallecimientos evitables", inciden, y han añadido que este enfoque va en línea con las estrategias de países que han reducido significativamente su siniestralidad.

Por ello, han hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios, especialmente a PP, Vox y ERC, que votaron en contra de la proposición de ley del Gobierno para que reconsideren su posición y retomen el debate en los próximos meses, con el objetivo de aprobar una normativa "más ambiciosa y coherente con la protección de la salud de la ciudadanía". EFE

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