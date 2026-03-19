Los Lakers 2 de 2 en Houston, los Nuggets caen en Memphis y no hay quien pare a los Hawks

Washington, 18 mar (EFE).- Luka Doncic firmó este miércoles 40 puntos en el segundo triunfo de los Lakers en Houston en 48 horas, los Memphis Grizzlies sorprendieron a los Denver Nuggets y los Atlanta Hawks ganaron su undécimo partido seguido frente a los Dallas Mavericks.

El esloveno acarició el triple-doble, con 10 asistencias y 9 rebotes, además de sus 40 puntos para el 116-124 de los Lakers frente a los Rockets, dos días después de ganar 92-100.

El triunfo afianza a los Lakers como terceros en el Oeste (44-25) mientras que hunde a los Rockets a la quinta (41-27), superados ahora por los Minnesota Timberwolves (43-27).

LeBron James terminó con 30 puntos tras firmar un excelente 13 de 14 en tiros de campo (92,9 %), mientras que al otro lado de la cancha, Kevin Durant tuvo que conformarse con 18 puntos tras cerrar la primera mitad con una sola canasta.

Los Rockets revirtieron una desventaja de 12 puntos al descanso con un parcial de 37-22 en el tercer cuarto, con 13 puntos de Durant, pero no lograron mantener el nivel en el tramo final.

Los Lakers se han convertido en expertos en ganar partidos en los últimos minutos, todo lo contrario de los Rockets.

Los Nuggets, otrora máximos aspirantes a desbancar a los Oklahoma City Thunder, recibieron un nuevo golpe al caer derrotados por 125-118 en Memphis, ante unos Grizzlies que habían perdido sus últimos ocho partidos.

El serbio Nikola Jokic rozó el triple-doble (29-14-9), pero tuvo diez costosas pérdidas. Además, el banquillo de los Nuggets solo aportó 18 puntos.

También acarició el triple doble Ty Jerome (21-9-9), liderando a unos Grizzlies que fueron por delante casi todo el partido.

En la lucha por la tercera plaza del Oeste con Lakers, Rockets y Timberwolves implicados, los Nuggets quedan relegados a la sexta plaza con un balance de 42-28.

Los Hawks sumaron su undécimo triunfo consecutivo al imponerse a los Mavericks a domicilio por 120-135, su mejor racha en más de una década y un triunfo con el que ya quedan a las puertas de los puestos de 'playoff'.

Los Hawks (38-31) comparten la séptima posición con los Miami Heat, a solo medio partido de los Orlando Magic (38-30).

CJ McCollum, clave desde su traspaso en enero desde Washington, anotó 24 puntos, mientras que Nickeil Alexander-Walker metió 22 y Jalen Johnson terminó con 17 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias.

Igual que Jokic, Doncic o Jerome, el de los Hawks quedó a las puertas de un triple-doble esta noche.

Además de estos partidos, también este miércoles los Oklahoma City Thunder ganaron a los Brooklyn Nets por 92-121. Los Nets se quedaron en 24 puntos al descanso, el segundo peor registro de la historia de la NBA, por detrás de una marca de los Phoenix Suns de 22 puntos.

Los Boston Celtics se impusieron a los Golden State Warriors por 120-99 con 32 puntos de Jaylen Brown y 24 de Jason Tatum, mientras que los Minnesota Timberwolves, sin Anthony Edwards, propinaron una paliza a los Utah Jazz por 147-111.

Los Toronto Raptors derrotaron 139-109 a los Chicago Bulls para seguir tomando aire en el Este y los Clippers cayeron derrotados 124-111 frente a unos New Orleans Pelicans que, fuera de toda competencia, están cuajando un buen final de temporada.

Finalmente, los Indiana Pacers, los vigentes finalistas de la NBA, sumaron una nueva derrota -la decimoquinta seguida- y siguen como el peor equipo de la liga con un balance de 15-55. Cayeron a manos de los Portland Trail Blazers por 119-127. EFE