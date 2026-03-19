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Los consumidores difieren entre bajar el IVA o topar precios para frenar alza de la cesta

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Madrid, 19 mar (EFE).- Las organizaciones de consumidores comparten que el impacto de la guerra en Irán se trasladará a los precios al consumo pero difieren en sus recetas para atajar la situación: la OCU pide volver a una rebaja del IVA de los alimentos y CECU y Facua topar los precios de la cesta básica.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ya ha advertido este jueves del impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz en las importaciones de fertilizantes a los grandes países productores agrícolas, así como de alimentos a los países de la región del golfo Pérsico.

En España hasta final de mes no se conocerán los datos oficiales de la inflación alimentaria en marzo -primer mes desde que arrancó el conflicto-, pero la cadena ha alertado del alza de combustibles y fertilizantes.

Los portavoces de los consumidores comparan esta realidad con la experiencia vivida cuando comenzó la guerra en Ucrania, hace cuatro años, que derivó en encarecimientos de dos dígitos en los precios de los alimentos durante meses.

Por eso, el portavoz de la organización de consumidores OCU, Enrique García, ha urgido, en declaraciones a EFE, a tomar medidas antes, pues entonces se actuó tarde y "fue muy pernicioso para toda la economía".

Tras la guerra de Ucrania, el Gobierno aprobó una supresión temporal del IVA de los alimentos básicos, gravados al 4 %, y bajó el de pastas y aceites temporalmente.

Se trata de la misma medida que vuelve a defender ahora la OCU, si bien incluyendo también carnes y pescados por "su importancia" en la composición de la cesta.

No obstante, el Gobierno, que este viernes detallará su plan anticrisis, ya ha descartado esta medida que, sin embargo, para la OCU es "la más directa y fácil de implementar".

Por su parte, el secretario general de Facua-Consumidores, Rubén Sánchez, ve una "engañifa" cualquier medida que no suponga "topar precios", según ha declarado a EFE.

A su juicio, "sacar dinero público para maquillar la subida" o para "dar subvenciones a diferentes sectores" no es eficaz para evitar que suban los precios de los alimentos.

"No hay más remedio", ha enfatizado, tras recordar que según una encuesta a sus asociados lo que reclaman es esto y no bajada de IVA.

La federación de consumidores y usuarios CECU ha pedido al Gobierno, por su parte, que tope el precio de una cesta básica de alimentos "para proteger a las personas consumidoras".

CECU es partidario de establecer ese tope de precios con especial atención a frutas, verduras, legumbres y pescado "siguiendo las recomendaciones de salud pública e impedir el aumento de sus precios en momentos de volatilidad", según recoge en un comunicado distribuido este jueves. EFE

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