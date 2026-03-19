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Los biógrafos de Rosalía: "Ha llegado a lo más alto sin ser un producto prefabricado"

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Lara Malvesí

Barcelona, 19 mar (EFE).- Un amigo de los biógrafos de Rosalía, Albert, fue a verla cuando aún no la conocía nadie a un pequeño bar del Raval. La artista le preguntó al terminar si le había gustado y le pidió el móvil para avisarle de futuras actuaciones. Días después le envió un audio con nuevas fechas. Albert aún guarda el audio como oro en paño. Ella ya no usa desde hace años aquel número.

Esa anécdota de los primeros días de Rosalía abriéndose camino y fidelizando a su todavía entonces pequeño núcleo de seguidores sirve de punto de partida para contar el ascenso de la estrella en la biografía 'Buscando a Rosalía' (Kultrum) que firman a cuatro manos los periodistas Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra.

Ambos han indagado en el pasado de una Rosalía que "seguramente sea la artista mejor formada a nivel estatal", explican en una entrevista con EFE, en la que han hecho hincapié en su paso por escuelas de danza y música como el Taller de Músics y la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

"Ha llegado a lo más alto sin ser un producto prefabricado", afirma Rodríguez, quien opina que "la figura más importante tras la carrera de Rosalía es la propia Rosalía".

 Su formación multidisciplinar, una determinación incansable, altas dosis de talento y conocimientos musicales y, claro, su voz, son el cóctel tras el éxito de Rosalía Vila Tobella, nacida en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) en 1992.

En ese sentido, Rodríguez apunta que Rosalía es "una artista muy de su generación" por haber nacido en un momento de libre acceso, incluso en las localidades pequeñas, a escuelas de música.

"Hasta hace unos años, o tenías un gran productor detrás porque alguien te descubría de repente, o tenías dinero o un apellido", reflexiona el periodista, que llama la atención sobre su papel como productora de ella misma más allá de otros con los que ha tenido el "tino" de colaborar.

"Ella es una currante nata con una visión muy clara de donde quería llegar. Y actuaba siempre que podía donde la llamaban y la dejaban. Se forjó en ese sistema de pequeñas salas del Raval en torno al Taller de Músics. Fueron una parte fundamental en su evolución", señala.

Y prosigue: "Sin esa trayectoria sería una artista muy diferente. Es importante tenerlo presente. Ha llegado a lo más alto sin ser un producto prefabricado. Es una estrella del pop de primera línea que se curtió primero actuando para veinte personas".

En la biografía nombran todos los saltos que fue dando la artista y los nombres que le permitieron ir abriéndose paso y cogiendo impulso, del crítico de la escena de flamenco barcelonesa Luis Troquel a productores y colaboradores como Raül Refree o el Guincho de los tiempos de 'Los Ángeles' y 'El mal querer'.

Iborra, quien, como Rodríguez, pudo entrevistar a Rosalía cuando aún era posible acceder a ella a través de un mensaje de redes sociales, coincide en que la catalana ya es la artista española más internacional y famosa "de todos los tiempos".

En ese sentido, Iborra, que también es profesor de Secundaria, reflexiona sobre el hecho de que es un fenómeno que no se escapa a ninguna generación. "Mis alumnos no saben quién es Julio Iglesias, pero los padres y los abuelos de los niños de su clase sí saben quién es Rosalía", apunta.

"Rosalía ha conseguido identificarse con la ciudad de Barcelona hasta el punto de que la ciudad en el mundo ya significa tres elementos a nivel global: el Barça, Antoni Gaudí y Rosalía", subraya Rodríguez.

Los biógrafos se muestran "convencidos" de que la artista de 'Motomami' y 'Lux', con una gira de entradas agotadas que recalará a partir del 30 de marzo en Madrid y del 13 de abril en su ciudad, está aún "lejos de tocar techo".

"Lo más difícil que ha conseguido es hacerse el gran favor y privilegio de poder decidir hacia donde rema en cada momento. Su techo artístico es eso. No es convertir en masiva a la ópera. Igual regresa luego a la voz y la guitarra. Pero, en cualquier caso, sabrá adelantarse a todo y decidirá ella el siguiente paso", comenta Rodríguez.

 De "leer el momento" también saben los dos autores, que aseguran que no fue un cálculo lanzar el libro coincidiendo con la gira 'Lux'.

"Hemos estado cinco años con el proyecto entre manos, pero siempre pasaba algo y la actualidad de Rosalía es diaria", llama la atención Rodríguez, que apunta que el libro está "actualizado" hasta la actuación sorpresa en el concierto 'Por Palestina' del Palau Sant Jordi de Barcelona del pasado 29 de enero.

"¿Lo más difícil de ser Rosalía? Estar bajo el escrutinio constante a nivel global", añade el periodista antes de recordar las disculpas recientes de la cantante tras unos comentarios sobre Picasso en una entrevista en la que aseguró que podía 'diferenciar al artista de la obra', para reconocer después que había pecado de 'falta de sensibilidad' con las mujeres que maltrató. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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