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Loren Juarros: "Mi renovación no tiene que ser un debate, se debe gestionar internamente"

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Málaga, 19 mar (EFE).- El director deportivo del Málaga, Loren Juarros, que cumple contrato el 30 de junio, afirmó que la renovación o no del responsable de la dirección deportiva de cualquier club "no tiene que ser un debate" público "y se tiene que gestionar internamente", y admitió que en su caso "se está hablando", aunque ahora lo prioritario es la situación del equipo.

"Me gustaría acabar un poco con esta historia", manifestó este jueves en rueda de prensa Loren, al considerar que, "con el momento que está pasando el club", hay que "apartarse un poco de la renovación del entrenador y del director deportivo", y centrarse en la competitividad del Málaga, actual cuarto clasificado de LaLiga Hypermotion.

El burgalés indicó que la posible ampliación de su contrato se concretará "cuando se tenga que dar y si se dan las condiciones", y precisó que en este momento el foco debe de estar puesto en el Málaga y en sus aspiraciones esta temporada.

"Ahora es mas importante que el entrenador y los jugadores estén en la competición. El primer objetivo era la permanencia, pero nos hemos instalado en una situación donde debe haber humildad e ilusión, porque ya vemos en lo que está la categoría", subrayó Loren.

Para el director deportivo malaguista, "la persona que este aquí en el futuro tiene que pensar en el medio y el largo plazo", y "ahora es momento de tomar la decisión final y de que las personas que tengan que dirigir el club piensen en lo que viene por delante".

Confió, sin embargo, en que esta situación "se cierre cuanto antes y que el equipo se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es terminar la competición lo mejor posible".

Loren hizo estas declaraciones en la presentación de la ampliación del contrato, hasta junio de 2029, del defensa del Málaga Diego Murillo, quien aseguró que no tuvo "dudas" para su renovación y que no escuchó "ninguna oferta de fuera", por lo que las negociaciones fueron muy fluidas y se cerraron rápidamente.

"Estoy muy feliz por el trabajo que estoy haciendo y también por el del equipo, muy orgulloso de la renovación, de estar tantos años en el Málaga, porque en junio hago diez años aquí", resaltó el defensa manchego. EFE

jrl/cc/ism

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