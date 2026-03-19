Localizan en el mar el cadáver del estudiante estadounidense desaparecido en Barcelona

Barcelona, 19 mar (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han localizado esta tarde en el mar el cuerpo sin vida del estudiante estadounidense de 20 años desparecido la madrugada del pasado martes 17 de marzo tras salir de una discoteca de la Vila Olímpica de Barcelona.
El cadáver del joven ha sido hallado en la zona de la playa del Somorrostro, donde durante toda la mañana de este jueves efectivos de las unidades marítimas y subacuáticas de los Mossos d'Esquadra habían desplegado un amplio dispositivo para su localización.
El joven desaparecido había acudido a la discoteca Shöko de Barcelona, en la Vila Olímpica, junto a unos amigos la noche del pasado martes 17 de marzo, pero no regresó a su alojamiento. EFE
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