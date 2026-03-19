Espana agencias

Las Palmas levanta un muro de arena de 50 metros en la playa para proteger el paseo

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 19 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha levantado un muro de arena de dos metros de altura y unos 50 de longitud para proteger una franja del paseo marítimo que puede quedar expuesta al embate de las olas debido a los efectos de la borrasca Therese.

En estos momentos, toda Canarias se encuentra en alerta por el paso del frente atlántico asociado a Therese, entre otras cosas por la previsión de olas de cinco a seis metros, que pueden ser especialmente peligrosas en la costa durante las pleamares.

Según detalla el Consistorio, se ha levantado un muro de arena en torno al Balneario de Las Canteras, para proteger las instalaciones municipales que se encuentran en ese segmento de la playa.

Además, como medida preventiva, se han retirado las duchas situadas en la arena susceptibles de verse afectadas, se han recogido las pasarelas enrollables de acceso a la orilla y se han asegurado distintos equipamientos del litoral

También en Las Canteras, los accesos a las zonas de La Cícer y Los Muellitos permanecerán cerrados como medida de precaución y se han suspendido las actividades deportivas en la arena y el mar. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Mañueco comenzará el próximo miércoles con Vox la ronda de reuniones para su investidura

Infobae

Finaliza sin éxito la segunda semana de búsqueda de la mujer que cayó al río en Asturias

Infobae

Localizan en el mar el cadáver del estudiante estadounidense desaparecido en Barcelona

Infobae

Baltasar Garzón defiende la postura del Gobierno español en la guerra en Oriente Medio

Infobae

IU pide cuentas a Interior por sus "falsedades" sobre la muerte de un hombre en Málaga que recibió descargas táser

IU pide cuentas a Interior
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran el cadáver de Jimmy

Encuentran el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona

El ‘Financial Times’ dice que España es “un ejemplo a seguir” en la gestión de la crisis petrolera por la guerra de Irán: “Su rápido despliegue de renovables frena las facturas”

Las multas más raras que te puede poner la DGT: de morderte las uñas a darte un beso con el copiloto

Todo lo que se sabe sobre Jimmy Gracey, el joven estadounidense que desapareció el martes en Bacelona tras salir de fiesta con sus amigos

El matrimonio alemán que encerró cuatro años a sus tres hijos en casa asegura que actuaron por su bien: “Aquí no hay ninguna casa de los horrores”

ECONOMÍA

Tormenta energética en Europa: el

Tormenta energética en Europa: el encarecimiento del gas por el conflicto en Oriente Medio anticipa un aumento de la inflación y enfría su economía

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Qué significa que la declaración de la renta sea negativa y qué pasos seguir

Cómo beneficiarte de la bonificación fiscal en el IRPF para rentas de hasta 20.000 euros

DEPORTES

El cambio de normativa que

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo