Las Palmas levanta un muro de arena de 50 metros en la playa para proteger el paseo

Las Palmas de Gran Canaria, 19 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha levantado un muro de arena de dos metros de altura y unos 50 de longitud para proteger una franja del paseo marítimo que puede quedar expuesta al embate de las olas debido a los efectos de la borrasca Therese.

En estos momentos, toda Canarias se encuentra en alerta por el paso del frente atlántico asociado a Therese, entre otras cosas por la previsión de olas de cinco a seis metros, que pueden ser especialmente peligrosas en la costa durante las pleamares.

Según detalla el Consistorio, se ha levantado un muro de arena en torno al Balneario de Las Canteras, para proteger las instalaciones municipales que se encuentran en ese segmento de la playa.

Además, como medida preventiva, se han retirado las duchas situadas en la arena susceptibles de verse afectadas, se han recogido las pasarelas enrollables de acceso a la orilla y se han asegurado distintos equipamientos del litoral

También en Las Canteras, los accesos a las zonas de La Cícer y Los Muellitos permanecerán cerrados como medida de precaución y se han suspendido las actividades deportivas en la arena y el mar. EFE

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