Las embajadas españolas en Europa expondrán el arte contemporáneo de Fundación "la Caixa"

Madrid, 19 mar (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Fundación "la Caixa" han firmado este jueves un acuerdo para exponer obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la entidad cultural en las embajadas de España en las principales capitales europeas.

En un comunicado, Exteriores ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es impulsar la difusión internacional de la creación artística española.

La embajada de España en Berlín ha sido el lugar elegido para inaugurar la primera exposición, que se podrá visitar hasta otoño y forma parte de un plan acordado de itinerancia plurianual.

Esta muestra se centrará en pinturas y escrituras de creadores españoles del siglo XX bajo el título 'Fragmentos, citas y pasajes. Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación “la Caixa”' y viajará también a las embajadas de París, Londres y Bruselas, con fechas aún sin concretar.

Según Exteriores, las condiciones de la movilidad de las obras se ha planificado con criterios de eficiencia y sostenibilidad que van desde la selección de materiales hasta un diseño que plantea optimizar recursos y facilitar el montaje. EFE