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LaLiga presenta un balón especial con estética de los 90 para su "Jornada Retro"

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Redacción Deportes, 19 mar (EFE).- Un balón con un diseño "exclusivo" será presentado en la primera "Jornada Retro" de LaLiga como homenaje a la estética de finales de los años 90 y se utilizará durante los partidos correspondientes a la jornada 31 de LaLiga EA Sports y la jornada 35 de LaLiga Hypermotion, que se disputarán entre el 10 y el 13 de abril.

La edición especial del balón "retro" de LaLiga y la marca deportiva Puma mantendrá todas las características técnicas del oficial, y su diseño tendrá una base blanca con gráficos negros geométricos inspirado en el estilo de finales de los 90, aunque con una reinterpretación de la estética actual, ha detallado LaLiga en un comunicado.

Además del balón, durante estas jornadas 38 clubes llevarán camisetas inspiradas en ediciones históricas de su trayectoria y que serán presentadas este jueves en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

Los árbitros también vestirán un diseño exclusivo adaptado a la estética retro en unas jornadas que buscan "rendir homenaje a diferentes etapas históricas del fútbol y poner en valor el legado de los clubes y de la competición". EFE

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