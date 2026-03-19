LaLiga golea a la Premier: 20-9 en octavos

Iñaki Dufour

Madrid, 19 mar (EFE).- Ganador el Barcelona contra el Newcastle por un global de 8-3, vencedor el Real Madrid ante el Manchester City por 5-1 y superior el Atlético de Madrid frente al Tottenham por 7-5, LaLiga EA Sports española se impuso en cada uno de los tres duelos con la ‘Premier League’ inglesa en octavos de final de la Liga de Campeones con autoridad para ser la más representada en los cuartos de la competición.

Ha sido una goleada. De los 20 tantos a favor entre los tres conjuntos españoles a lo largo de esos seis enfrentamientos entre la ida y la vuelta (más de tres de media) a los nueve en contra, con sendas demostraciones como locales que marcaron la diferencia del Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que también se impuso en el estadio Etihad.

Del 3-0 de primer choque en casa, con los tres goles de Federico Valverde concentrados en el primer tiempo y con un penalti fallado por Vinicius en el segundo, al 1-2 del segundo partido en Manchester, sin apenas historia desde el 0-1 del atacante brasileño en una pena máxima que además supuso la expulsión de Bernardo Silva. Vinicius luego repitió en la segunda diana.

El Real Madrid ya eliminó también la pasada campaña al conjunto de Pep Guardiola, entonces una ronda antes, pero con menos rotundidad, por 2-3 en la ida en Inglaterra y 3-1 en la vuelta en Madrid. Un 6-3 que ha superado ahora con el 5-1 con el que ha vuelto a alejarlo de la cima del gran escenario europeo que supone esta competición.

Empatado en la ida en St James’s Park, el Barcelona desbordó al Newcastle en el Camp Nou. Un 7-2 apabullante que puso en evidencia la diferencia entre ambos equipos. Una máquina ofensiva, con una pegada tremenda, el conjunto que dirige Hansi Flick para cruzarse en los cuartos de final con el Atlético de Madrid, que también se deshizo de un rival inglés, el Tottenham, en los octavos de final.

Aunque fue el protagonista este miércoles de la única derrota española contra los conjuntos británicos en el cómputo de los seis partidos entre equipos de ambos países en esta ronda, con el 3-2 de la vuelta en Londres, el equipo rojiblanco ya tenía encarrilado su pase desde la ida, con una sólida ventaja de tres goles (5-2) obtenida en el Metropolitano que le bastó para el segundo encuentro. Una clasificación por 7-5, casi nunca en duda.

Un golpe a la 'Premier', poderosa en la primera fase (el Arsenal fue primero, el Liverpool tercero, el Tottenham cuarto, el Chelsea sexto, el Manchester City octavo y el Newcastle duodécimo), pero decaída en las eliminatorias hasta el punto de que tan solo quedan dos equipos del país en competición en los cuartos de final: el Arsenal, que doblegó al Bayer Leverkusen, y el Liverpool, que remontó al Galatasaray. Ambos resolvieron en casa en la vuelta, por 2-0 (3-1 en el total de la eliminatoria) y 4-0 (4-1 entre ambos choques), respectivamente.

Aparte del City, el Newcastle y el Tottenham, el Chelsea también fue eliminado con contundencia por el París Saint Germain, que lo venció en la ida en el Parque de los Príncipes por 5-2 y lo remató en la vuelta en Stamford Bridge por 0-3.

Entre los seis equipos ingleses, apenas han ganado tres de sus doce choques disputados en octavos de final (el 2-0 del Arsenal al Leverkusen, el 4-0 del Liverpool al Galatasaray y el 3-2 del Tottenham al Atlético de Madrid), con dos empates (sendos 1–1 del Tottenham con el Barcelona y del Arsenal en Alemania en la ida) y siete derrotas: 3-0 y 1-2 del Real Madrid al City, 7-2 del Barcelona al Newcastle, 5-2 del Atlético al Tottenham, 1-0 del Galatasaray al Liverpool y 5-2 y 0-3 del PSG al Chelsea. El balance es de 17 goles a favor y 30 en contra para lo clubes de ese país.

En comparación, los equipos españoles ganaron cuatro de sus seis compromisos, con los dos triunfos del Real Madrid, uno del Atlético y otro del Barcelona, con una igualada y la única derrota del conjunto rojiblanco en Londres. En cuanto a goles, marcaron 20 goles y encajaron nueve.

Ahora, entre los ocho mejores, España y su Liga es la competición más representada, con el Real Madrid -se mide al Bayern Múnich en cuartos-, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Estos dos últimos se enfrentan entre sí en cuartos de final, con la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Metropolitano. Una eliminatoria apasionante. Una revancha de las recientes semifinales de la Copa del Rey.

Más allá de los tres clubes españoles, que vuelve a contar con tres conjuntos en cuartos de la Liga de Campeones tras la interrupción del curso pasado, hay dos equipos ingleses (los citados Arsenal y Liverpool), uno alemán (el Bayern Múnich, que aplastó por un global de 10-2 al Atalanta), uno francés (el vigente campeón, el París Saint Germain) y uno portugués, el Sporting de Lisboa, después de superar un 3-0 en contra ante el Bodo/Glimt con un 5-0 a favor en el estadio José Alvalade. EFE

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