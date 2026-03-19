La segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga se celebra este año del 1 al 4 de octubre

Madrid, 19 mar (EFE).- La segunda edición de San Diego Comic-Con Málaga, uno de los mayores eventos internacionales de la cultura pop, el entretenimiento y las industrias creativas de Europa, se celebra este año del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y aspira a ser un evento memorable, multiplicando espacios y contenidos.

En la presentación en la Casa del Lector de Matadero, el director de la convención, Fernando Piquer, ha explicado que este es "un evento para los fans" y en esta ocasión, como novedad, se duplicarán los espacios expositivos que pasarán de 10.800 metros cuadrados a 19.600 con la construcción de un pabellón cerrado de 9.000 metros cuadrados que permitirá albergar el doble de expositores y contenidos.

Piquer también ha avanzado que el espacio de videojuegos (Gamig Plaza) pasará este año de 280 metros cuadrados a más de 2.000 y la zona de juegos de rol -Ludic Plaza, 'Stig&Play' Area- dispondrá de un espacio diferenciado y más amplio distribuido en dos pabellones.

Esta edición, en la que el evento se consolida como la extensión europea del Comic-Con de San Diego, también amplía la zona 'Artists' lley', donde se recibirá artistas de primer nivel, en una área exterior independiente.

En 2025, este espacio recibió a artistas como Peach Momoko, Simón Bisley, Jorge Jiménez, Pepe Larraz y Claudio Castellini. En octubre de 2026, estas cuatro jornadas volverán a reunir a dibujantes de cómic, ilustradores de novela gráfica que acercarán su proceso creativo a sus fans si bien aún no se han facilitado los nombres de los artistas participantes.

También contará la segunda edición con la 'Meet the Artist', un punto de encuentro de figuras internacionales del cómic, el cine y la ilustración, y donde los fans podrán interactuar con su ídolos.

Además, Piquer ha anunciado una preventa exclusiva de entradas para quienes asistieron al evento de 2025, en reconocimiento a su confianza y ha informado de que la fecha de compra se anunciará próximamente.

Durante el acto y con un video mensaje, el representante de San Diego Comic-Con internacional, David Glanzer, ha valorado el compromiso institucional de España con este evento.

También ha participado en la presentación el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que ha destacado el importante papel del evento en la generación de ingresos y empleo en Málaga y la "gran oportunidad" que supone para las empresas, pymes e industrias creativas.

Bernal tambíén ha tenido un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y de las inundaciones de Grazalema.

"Los superhéroes no llevan capa, los hemos dejado en Adamuz, son los vecinos que salieron a ayudar sin pedir nada a cambio y en Grazalema, las familias que se vieron obligadas a marcharse de sus casas sin saber si podrían volver", ha señalado.

Finalmente, el director de FYCMA Málaga, Ignacio Román, ha valorado la proyección internacional que supone acoger en la ciudad de Málaga conenciones de este calibre y ha considerado que su consolidación posiciona a la ciudad y a la comunidad andaluza como referentes europeos en el ámbito de la cultura, el entretenimiento y la innovación creativa.EFE