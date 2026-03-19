La Fiscalía remite al juzgado el caso de la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

Burgos, 19 mar (EFE).- La Fiscalía Provincial de Burgos ha remitido al juzgado la investigación por la muerte el pasado diciembre de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada.

El fallecimiento de los dos pacientes derivó de un fallo en la disolución de un fármaco, que hizo que tanto los dos fallecidos como otros tres afectados recibieran un medicamento con exceso de concentración, unos hechos que reconoció el hospital en enero pese a haber ocurrido a finales de diciembre.

Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía, esta ha decidido presentar denuncia ante el juzgado para que investigue el caso, después de que tanto el Defensor del Paciente como dos afectados denunciaran una supuesta negligencia, lo que dio lugar a la apertura de diligencias de investigación preprocesales.

Ahora, en un escrito del 11 de marzo, la Fiscalía informa al Defensor del Paciente de que ha pedido al juzgado la apertura de diligencias, a fin de continuar con la investigación de este caso, lo que para la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, es "una buena noticia".

Ha indicado a EFE que supone que la Fiscalía ve "indicios de delito" y ha insistido en que sea un "error humano", como lo ha defendido el propio hospital, que asumió la responsabilidad, "es gravísimo" y que ha ocasionado la muerte de dos pacientes, que fueron a curarse y recibieron una dosis seis veces superior.

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) reconoció, el 13 de enero, que dos pacientes oncológicos habían fallecido y otros tres estaban afectados tras recibir un medicamento con exceso de concentración; los hechos habían ocurrido el 18 de diciembre, pero la noticia no se conoció hasta ese mismo 13 de enero.

La Junta de Castilla y León, que ha respaldado en todo momento a la gerencia del hospital, anunció que se haría cargo de las indemnizaciones a los afectados y sus familias, y descartó tomar medidas disciplinarias insistiendo en que se trataba de un "error humano".

El Defensor del Paciente ha insistido en que se trata de una negligencia médica, por lo que ve necesario que se juzgue lo ocurrido para determinar si ha habido delito y quién o quiénes son los responsables; también para evitar que vuelva a suceder.EFE

pcr-psb/bal